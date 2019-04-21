Иск о снятии Зеленского с выборов: суд вынес решение

Шестой апелляционный административный суд Киева вынес свое решение о возможном аннулировании регистрации Владимира Зеленского в качестве кандидата в президенты Украины.

Об этом сообщают на заседании суда.

Так судьи отметили, что кандидат в президенты Владимир Зеленский не осуществлял агитацию, когда писал на своей странице в Facebook о билетах на дебаты на НСК "Олимпийский". Он информировал избирателей о проведении дебатов.

Также отмечают, ЦИК не может аннулировать кандидата Зеленского за неимением причин.

Истец не предоставил суду достаточно доказательств о нарушении закона Зеленским.

Суд принял решение об отказе удовлетворить иск адвоката Андрея Хилько. Также суд установил судебный сбор в размере 1536,80 гривен.

Фото: "Информатор"

Отметим, что в зале суда некоторые присутствующие обсуждают между собой иск, утверждая, что это лишь пиар.

Как сообщал "Апостроф", иск подал адвокат Андрей Хилько, который заявил о незаконной агитации "Команды Зе" перед дебатами. А представитель штаба Зеленского Сергей Ионушев дал оценку иску.

Напомним, события в суде также вызвали ажиотаж среди пользователей сети, которые прокомментировали иск.