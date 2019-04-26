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Адвокат рассказал о признаках фальсификаций САП в деле Мартыненко

пятница, 26 апреля 2019, 13:49
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Прокурор САП Алексей Скибенко в суде по делу Мартыненко заявил, что сторона обвинения "не заинтересована в установлении объективной истины".

Об этом сообщает пресс-служба бывшего нардепа Николая Мартыненко, передает "Еспресо".

Так, адвокат Петр Бойко рассказал о заседании Шевченковского райсуда Киева 26 апреля, когда прокуроры САП, по его мнению, продемонстрировали свою ангажированность в деле.

"После консультаций с НАБУ прокурор Скибенко очень агрессивно и немотивированно протестовал против ходатайства защиты о назначении государственной экспертизы по цене на продукцию чешской "Шкоды". Заявление представителя САП, что целью судебного разбирательства "не является установление объективной истины" - это явка с повинной НАБУ и САП. О какой объективности стороны обвинения можно говорить, если она публично демонстрирует свою ангажированность и пренебрегает законом?", - сказал адвокат.

Адвокат утверждает, что цена автомобиля была одинаковой как для "Энергоатома", так и для других стран - как до контракта, так и после.

"Неудивительно, что на этапе следствия НАБУ категорически отказалось исследовать цену - а это ключевой момент в деле. Ведь не было завышения цены - нет никаких правонарушений и соответственно нет дела. НАБУ должно было закрыть дело против Николая Мартыненко еще на досудебном этапе. Поэтому назначение судом экспертизы о цене – это катастрофа для НАБУ и САП", - отметил Бойко.

Представитель защиты экс-депутата указал на несколько момент, показывающих ангажированность следственных органов по делу.

"Правая рука" Сытника, руководитель детективов НАБУ Калужинский (которого Сытник недавно отправил в оплачиваемый отпуск после скандала вокруг "Укроборонпрома") просил дать ложные показания против Мартыненко, и об этом есть видеодоказательство", - подчеркнул адвокат.

По его мнению, "НАБУ пытается дискредитировать экспертизы со стороны защиты и самих адвокатов. Потому НАБУ прекрасно осознает всю провальность этого дела", - сказал Бойко.

Пресс-служба Мартыненко также отметила: "все увидели политическую ангажированность НАБУ - когда одни дела саботируются, а другие фальсифицируются".

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