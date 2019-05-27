Против Зеленского подали иск из-за увольнения: документ

Уволенный с должности члена Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Владимир Горковенко подал в суд на президента Украины Владимира Зеленского из-за неправомерного увольнения.

Об этом он сообщил в Facebook.

"Как и обещал, сегодня подал в суд на президента Украины. Требую признать действия Владимира Зеленского противоправными", - написал он.

Он отметил, что исковое заявление заняло девять страниц текста.

"Во-первых, указы отменять нельзя, даже если кому-то очень хочется или колется. Во-вторых, это сегодня господин президент издал "Указ об отмене Указа", а завтра даст указание расстрелять прямо на Крещатике тех, кто ему не нравится. Такое в нашей истории мы уже проходили. Поэтому, читайте!", - объяснил свое решение Горковенко.

Отметим, Горковенко 5 лет работал в администрации Петра Порошенко и был им назначен на эту должность.

Как сообщал Апостроф, ранее у Зеленского заговорили об увольнении главы АП.