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​Названы странности в решении КСУ по выходу на пенсию

четверг, 13 июня 2019, 14:32
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Решение Конституционного суда, признавшего неконституционным положение об ограничении права на пенсию по выслуге лет, является сомнительным.

Об этом рассказали опрошенные "Апострофом" эксперты.

Ранее КСУ признал неконституционным решение правительства о том, что люди, имеющие право на пенсию по выслуге лет, могут воспользоваться этим правом, лишь достигнув 50-55 лет в зависимости от профессии.

По словам эксперта по пенсионным вопросам "Реанимационного пакета реформ" Галины Третьяковой, доставшаяся Украине от СССР пенсионная система "дискриминирует одни профессии по отношению к другим". По ее оценкам, на сегодня нет современного научного оценивания, которое могло бы обосновать, что определенные профессии являются более вредными, чем другие. Такие как работа в шахте или на химическом производстве.

Еще один важный вопрос – источник компенсации ущерба здоровью людей. По мнению Галины Третьяковой, таким источником, "должен быть работодатель, а не государственный бюджет".

"Здесь мы начинаем коррелироваться с так называемой концепцией компенсации за ущерб жизни и здоровью, который наносит работодатель, а возмещает общество. Публичные средства не могут быть источником компенсации вместо нерадивого работодателя, который создает нездоровые условия труда на своих рабочих местах", - сказала Третьякова.

Она считает, что главным компенсатором за вредность должна быть высокая заработная плата.

подробнее читайте в материале "Апострофа" - В Украине принято важное решение по пенсиям: что изменится.

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