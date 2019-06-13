​Названы странности в решении КСУ по выходу на пенсию

Решение Конституционного суда, признавшего неконституционным положение об ограничении права на пенсию по выслуге лет, является сомнительным.

Об этом рассказали опрошенные "Апострофом" эксперты.

Ранее КСУ признал неконституционным решение правительства о том, что люди, имеющие право на пенсию по выслуге лет, могут воспользоваться этим правом, лишь достигнув 50-55 лет в зависимости от профессии.

По словам эксперта по пенсионным вопросам "Реанимационного пакета реформ" Галины Третьяковой, доставшаяся Украине от СССР пенсионная система "дискриминирует одни профессии по отношению к другим". По ее оценкам, на сегодня нет современного научного оценивания, которое могло бы обосновать, что определенные профессии являются более вредными, чем другие. Такие как работа в шахте или на химическом производстве.

Еще один важный вопрос – источник компенсации ущерба здоровью людей. По мнению Галины Третьяковой, таким источником, "должен быть работодатель, а не государственный бюджет".

"Здесь мы начинаем коррелироваться с так называемой концепцией компенсации за ущерб жизни и здоровью, который наносит работодатель, а возмещает общество. Публичные средства не могут быть источником компенсации вместо нерадивого работодателя, который создает нездоровые условия труда на своих рабочих местах", - сказала Третьякова.

Она считает, что главным компенсатором за вредность должна быть высокая заработная плата.

подробнее читайте в материале "Апострофа" - В Украине принято важное решение по пенсиям: что изменится.