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Решение суда по тарифам "Укрэнерго" должно быть отменено - ГП "Гарантированный покупатель"

вторник, 02 июля 2019, 17:44
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Постановление Окружного административного суда Киева, которым приостановлено действие постановлений НКРЭКУ об установлении тарифов для НЭК "Укрэнерго" на передачу электроэнергии и услуги диспетчерского управления на второе полугодие, значительно усложняет работу госпредприятия "Гарантированный покупатель", соответствующее постановление принято на обеспечение административного иска АО "Никопольский завод ферросплавов" (№640/11330/19).

Об этом говорится в заявлении госкомпании.

"Специалисты ГП "Гарантированный покупатель", проанализировав соответствующее решение суда и обстоятельства его принятия, пришли к выводу, что оно принято с нарушениями норм материального и процессуального права", - заявляют в госкомпании.

Госпредприятие "Гарантированный покупатель" выражает уверенность, что Национальная комиссия, которая осуществляет государственное регулирование рынков энергетики и коммунальных услуг, обжалует решение Окружного админсуда Киева в апелляционных инстанциях и постановление суда первой инстанции будет отменена.

"ДП "Гарантированный покупатель" надеется - Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование рынков энергетики и коммунальных услуг будет и в дальнейшем осуществлять решительные действия по защите нового конкурентного рынка электроэнергии", - говорится в заявлении.

1 июля в рамках второго этапа энергореформы начал работу оптовый рынок электроэнергии, который включает ряд сегментов: рынок двусторонних договоров, рынок "на сутки вперед", внутрисуточный рынок, балансирующий рынок и рынок вспомогательных услуг. Для обеспечения бесперебойной работы всех сегментов нового рынка Кабинет министров создал на базе госпредприятия "Энергорынок" два государственных предприятия для работы в новой модели оптового рынка электроэнергии - ГП "Оператор рынка" и ГП "Гарантированный покупатель".

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