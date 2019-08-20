Глава "всесильного" суда Киева внезапно ушел в отставку: подробности

Во вторник, 20 августа, глава Окружного административного суда Киева (ОАСК) Павел Вовк заявил, что сложил полномочия председателя суда.

Об этом он сказал на заседании Высшего совета правосудия, сообщают "Украинские новости".

"Я по собственному желанию снял с себя полномочия главы суда", - заявил Вовк.

Он уточнил, что сложил полномочия главы суда с 1 августа и ушел в отпуск.

Отмечается, что новый председатель ОАСК пока не избран. Исполняющим обязанности главы суда назначен Владимир Келеберда.

Стоит добавить, что Окружной админсуд Киева известный рядом скандальных решений, из-за чего его в сети назвали "всесильным".

Как сообщал "Апостроф", 26 июля Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Генеральная прокуратура провели обыски в помещении Окружного административного суда Киева.

Вскоре появились детали дела против "всесильного" киевского суда - выяснилось, что готовятся подозрения четырем судьям.