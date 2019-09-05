Цемах поедет к боевикам: прокурор указал на скандальный нюанс в решении суда

Киевский апелляционный суд обязал фигуранта дела МН17, боевика Владимира Цемаха не покидать место постоянного проживания, которое находится на оккупированной территории Донецкой области.

Об этом в комментарии журналистам заявил прокурор в этом деле Олег Пересада.

Суд изменил Цемаху меру пресечения с содержания под стражей на личное обязательство.

"Личное обязательство заключается в требовании являться по вызову следователя, прокурора или суда, не покидать место жительства или сообщать об изменении места жительства... несмотря на то, что местом его постоянного проживания является неподконтрольная украинской власти территория, я не знаю, куда он отправляется", - заявил Пересада.

Прокурор выразил несогласие с решением суда, так как оно несет серьезне риски. При этом оно не подлежит обжалованию.

"Среди рисков - попытка лица уклониться от досудебного расследования, дальнейшего суда и отбытия лицом наказания, возможность влиять на свидетелей, а также возможность иным образом повлиять на установление истины, поскольку у господина Цемаха очень много сообщников, и они пока не все установлены" , - подчеркнул Пересада.

Цемах подозревается в совершении особо тяжких преступлений, ему грозит пожизненный срок.

"Цемах подозревается в совершении двух преступлений - непосредственное участие в деятельности террористической организации ДНР и организации теракта, в результате которого погибли четверо украинских военных", - сказал прокурор.

Прокурор не исключает, что Цемах сбежит и будет скрываться от следствия.

Напомним, во время заседания прокурор заверял суд в том, что на свободе Цемах не будет находится в безопасности, так как Москва может ликвидировать неудобного свидетеля.

Фамилия Цемаха всплыла в начале июля. В результате спецоперации он был вывезен украинскими силовиками с оккупированного Донбасса. Позже в сети напомнили видео, на котором он хвастался, как забирал и прятал "Бук", из которого был сбит пассажирский самолет.

30 августа возник ажиотаж из-за слухов про возможный обмен и Цемах фигурировал в новостях как один из кандидатов. В частности, журналист Юрий Бутусов заявлял, что Россия нарочно затягивает процесс, поскольку хочет выторговать для себя более выгодные условия, требуя передачи Цемаха.