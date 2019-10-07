В России объявили в розыск олигарха Фукса по делу о мошенничестве

Девелопер и бизнесмен Павел Фукс, владелец компании MosCityGroup объявлен в розыск в России, следствие попросило его заочно арестовать.

Об этом сообщила пресс-служба Таганского суда Москвы.

Бизнесмена обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса РФ).

Заседание по избранию меры пресечения назначено на 11 октября, добавила пресс-служба.

5 октября суд сообщил, что следствие просит арестовать брата Павла Фукса Романа, бывшего совладельца сети блинных "Теремок". Позже стало известно, что эта информация была некорректной. Якобы в базе данных суда была ошибка, которая устранена. О том, что у следствия возникли претензии к Роману Фуксу, сообщали также источники СМИ, близкие к следствию. По его словам, Роман Фукс также объявлен в розыск.

Пресс-служба суда не уточнила, в связи с каким делом Павлу Фуксу предъявлено обвинение. MosCityGroup была застройщиком жилого комплекса Sky House площадью почти 145 000 кв. м на Мытной улице в Москве. Строить дома начинала компания "Олтэр", созданная Романом Фуксом. В конце 2018 против застройщика было возбуждено уголовное дело о мошенничестве: следствие полагает, что компания не по назначению использовала средства дольщиков. Дом построен, но до сих пор не введен в эксплуатацию.