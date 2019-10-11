Зеленский пообещал разобраться с главой Киевского суда Одессы Чванкиным из-за давления на журналистов

Президент Украины во время пресс-марафона 10 октября принял от журналистов документы о фактах давления на прессу представителя судебной власти.

Об этом сообщает издание ASPI.

"Хотела бы обратить Ваше внимание на ситуацию, когда глава Киевского суда Одессы Сергей Чванкин осуществляет давление на редакцию АСПИ, угрожая судом за то, что редакция освещала материалы о непонятном происхождении его "поместья" и доходов. Мы отсылали запросы Офису президента, но реакции не получили. Фактически судья на борьбу с журналистами тратит государственные средства", - заявила журналист во время общения с главой государства.

Владимир Зеленский выслушал журналистку, распорядился принять от нее документы, касающиеся судьи Чванкина, и обещал рассмотреть этот вопрос. Президент также напомнил о необходимости перезагрузки судебной системы.

8 октября у стен Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС) состоялась акция протеста. Ее участники требовали уволить судью Чванкина от занимаемой должности. Активисты общественной организации "Стоп коррупция" обвиняют судью в злоупотреблении служебным положением. Свои выводы они сделали, проанализировав декларацию судьи. По их словам, объекты недвижимости, находящихся в собственности Чванкина и его родственников, не соответствуют уровню доходов судьи и членов его семьи. Активисты обращают внимание на организованные Чванкиным собрания судей в дорогих заведениях, которые были проведены якобы на американские гранты. Зарубежный грантодатель - Агентство США по международному развитию (USAID) - эту информацию опровергает.

Активисты требуют разобраться с тем, что дом судьи в Одессе за 1,5 млн долларов оформлен на тещу Чванкина, которая работает учительницей. Согласно декларации судьи, поданной в комиссию ВККС, стоимость дома составляет 38 тысяч долларов.

После публикации о скандалах с Чванкиным, судья на служебном бланке Киевского районного суда Одессы направил в редакцию письмо, в котором угрожал журналистам судом.

Ранее участники ОО "Стоп коррупция" рассказали СМИ, что давно расследуют коррупционную деятельность Чванкина, и пострадали из-за этого. По словам активистов, съемочную группу организации избили "титушки" и разбили их автомобиль.

Председатель правления "Всеукраинского народного совета противодействия коррупции и общественной экспертизы власти" Анатолий Будник отметил, что доказательства нарушений судьи переданы в НАБУ и ГБР, а производство открыто.

Ранее сообщалось, что во время прохождения квалификационной оценки на соответствие занимаемой должности председатель одесского суда Сергей Чванкин предоставил коллегии ВККСУ недостоверную информацию о финансировании своей общественной организации.

Также сообщалось, что активисты и журналисты отреагировали на неэтичное поведение председателя Киевского районного суда Одессы Сергея Чванкина и вышли на акцию протеста. Поводом для акции стали угрозы расправы, полученные от молодых людей. Журналисты проверили указанные на собеседовании в ВККСУ Сергеем Чванкиным источники финансирования мероприятий его общественной организации "Ассоциации следственных судей Украины".