Экспертизы по "Роттердам+" дают основания для закрытия уголовного дела - Трохимец

Экспертизы подтвердили экономическую обоснованность формулы "Роттердам+" и отсутствие убытков от ее применения, поэтому уголовное дело должно быть закрыто.

Об этом написал президент Ассоциации энергетики Украины Александр Трохимец в Facebook.

"Судебные эксперты трижды подтвердили законность и экономическую обоснованность формулы "Роттердам+". При таких условиях отсутствуют такие составляющие преступления, как убытки и умысел. То есть члены НКРЭКУ действовали законно в интересах страны, а не определенного олигарха, как нам пытаются навязать. Неудивительно, что САП не спешит привлекать данные экспертные заключения к материалам производства, ведь после этого им придется закрыть дело", - написал Трохимец.

Он напомнил, что недавно в сети появились копии постановлений Специализированной антикоррупционной прокуратуры о проведении судебных экспертиз по делу "Роттердам+" и отчеты по результатам проведения экспертиз, в которых указывается, что формула является экономически обоснованной.

"Впервые САП обратилась в Киевский научно-исследовательского институт судебных экспертиз более 2 лет назад - 21 сентября 2017 года. Почти через год, 26 июля 2018, прокурорам пришлось уточнить вопрос к экспертам, поскольку те были сформулированы настолько безграмотно, что были похожи на риторические. Уточненные вопросы были не лучше. 15 августа 2018 КНИИСЭ предоставили заключение ... Эксперты четко сказали: формула определения цены энергетического угля ("Роттердам+") является экономически обоснованной; цены угля соответствуют уровню цен на уголь на мировом рынке", - написал Трохимец.

По его мнению, САП такие выводы экспертов не устраивали, поскольку сводили на нет все попытки найти зацепки в деле, и прокуроры повторно обратились к КНИИСЭ с "уточненным" перечнем вопросов. Эксперты предоставили еще два вывода, в которых подтвердили обоснованность применения "Роттердам+".

Ранее адвокат экс-руководителя НКРЭКУ Дмитрия Вовка Ирина Одинец заявила, что САП сознательно скрывает от суда результаты экспертизы по "Роттердам+", подтверждающие обоснованность формулы. Адвокат подозреваемых по делу "Роттердам+" со стороны ДТЭК Наталья Дригваль сообщила, что САП получила минимум три экспертных вывода, которые подтвердили корректность формулы. Это не устраивало следствие, и тогда НАБУ заказало "экспертизу" в СБУ с заготовленными ответами.