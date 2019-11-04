RU  UA  EN

понедельник, 4 ноября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.60
Меню
Политика

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

4 ноября

15:49
Названа новая дата разведения сил в Петровском: подробности и карта
15:39
Даже у сторонников Путина большие сомнения: Чубаров рассказал о реальной ситуации в Крыму
15:17
Бывший муж Ани Лорак показал, кто воспитывает их совместную дочь
14:57
Появилось видео момента жуткого ДТП с BMW в Киеве и данные о ребенке
14:35
Бил по голове и пытался изнасиловать: убийца девочки под Одессой сделал жуткое признание
14:12
Остановите "убийство": под ОПУ устроили митинг из-за новых законов для бизнеса, фото
14:09
Украина направила России ноту с жесткими требованиями: появились подробности
14:02
Экс-солистка "ВИА Гры" впервые рассказала, как пластика груди едва не обернулась для нее горем
13:53
Разбивали тыквы с триколором: на "Арт-заводе "Платформа" прошла акция против российского бизнеса в Украине
13:41
Сорвал флаг УПА и выпрыгнул из окна: под Киевом россиянин устроил дебош, фото и видео
13:39
Учились в одной школе: всплыли новые детали убийства девочки ровесником под Одессой
13:32
Честь провести с ней время: Леонардо ДиКаприо рассказал, кого считает лидером нашего времени
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Экспертизы по "Роттердам+" дают основания для закрытия уголовного дела - Трохимец

понедельник, 04 ноября 2019, 14:33
переглянути новину українською

Экспертизы подтвердили экономическую обоснованность формулы "Роттердам+" и отсутствие убытков от ее применения, поэтому уголовное дело должно быть закрыто.

Об этом написал президент Ассоциации энергетики Украины Александр Трохимец в Facebook.

"Судебные эксперты трижды подтвердили законность и экономическую обоснованность формулы "Роттердам+". При таких условиях отсутствуют такие составляющие преступления, как убытки и умысел. То есть члены НКРЭКУ действовали законно в интересах страны, а не определенного олигарха, как нам пытаются навязать. Неудивительно, что САП не спешит привлекать данные экспертные заключения к материалам производства, ведь после этого им придется закрыть дело", - написал Трохимец.

Он напомнил, что недавно в сети появились копии постановлений Специализированной антикоррупционной прокуратуры о проведении судебных экспертиз по делу "Роттердам+" и отчеты по результатам проведения экспертиз, в которых указывается, что формула является экономически обоснованной.

"Впервые САП обратилась в Киевский научно-исследовательского институт судебных экспертиз более 2 лет назад - 21 сентября 2017 года. Почти через год, 26 июля 2018, прокурорам пришлось уточнить вопрос к экспертам, поскольку те были сформулированы настолько безграмотно, что были похожи на риторические. Уточненные вопросы были не лучше. 15 августа 2018 КНИИСЭ предоставили заключение ... Эксперты четко сказали: формула определения цены энергетического угля ("Роттердам+") является экономически обоснованной; цены угля соответствуют уровню цен на уголь на мировом рынке", - написал Трохимец.

По его мнению, САП такие выводы экспертов не устраивали, поскольку сводили на нет все попытки найти зацепки в деле, и прокуроры повторно обратились к КНИИСЭ с "уточненным" перечнем вопросов. Эксперты предоставили еще два вывода, в которых подтвердили обоснованность применения "Роттердам+".

Ранее адвокат экс-руководителя НКРЭКУ Дмитрия Вовка Ирина Одинец заявила, что САП сознательно скрывает от суда результаты экспертизы по "Роттердам+", подтверждающие обоснованность формулы. Адвокат подозреваемых по делу "Роттердам+" со стороны ДТЭК Наталья Дригваль сообщила, что САП получила минимум три экспертных вывода, которые подтвердили корректность формулы. Это не устраивало следствие, и тогда НАБУ заказало "экспертизу" в СБУ с заготовленными ответами.

Фотовзгляд

Все галереи
Ходячие мертвецы. В Киеве прошел Парад Зомби

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Все было печально: как с Зеленским и Богданом открывали Анти­кор­рупционный суд

Не бог и не царь: что не так со скандальным видео с одесским судьей Запорожаном

Реформа, так реформа: все о проблемах судебной системы

Судей на мыло: почему в Украине "зависла" судебная реформа

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: