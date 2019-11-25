Дело Бахматюка политически мотивировано: адвокаты указали на конфликт интересов Сытника

Объявление в розыск Олега Бахматюка незаконно, а само дело о рефинансировании VAB банка является политически мотивированным, - заявляют Татьяна Козаченко и Дмитрий Лошаков (адвокатское объединение "Юридическая компания "Капитал").

Юристы Олега Бахматюка готовы обжаловать в судах незаконные действия НАБУ, руководитель которого, Артем Сытник, имеет прямой конфликт интересов в этом деле.

Об этом юристы заявили во время пресс-конференции "Новые обстоятельства дела Писарука-Бахматюка", которая состоялась 25 ноября, пишет "ДС".

Юристы считают объявление в розыск Бахматюка, которое произошло с нарушением процедур, юридическим нонсенсом.

"НАБУ пытается показать быстрые результаты для правильности и обоснованности своего существования, помочь руководителям страны показать результаты. Предпосылки выдачи кредита отсутствуют в материалах НАБУ. Бюро не анализирует ситуацию и необходимость для предоставления стабилизационных кредитов", - пояснила она.

По словам юристки, закрытое дело было возбуждено в спешке из-за политической конъюнктуры, именно поэтому обвинения НАБУ противоречат изученным фактам, данным проверок и экспертиз. Козаченко подчеркнула, что "можно утверждать, что не обеспечивается полное и беспристрастное расследование".

Юристы рассказали, что у директора НАБУ Артема Сытника есть прямой конфликт интересов в деле. Сытник судом первой инстанции признан виновным в коррупционном правонарушении, а основной свидетель обвинения - советник сестры Олега Бахматюка Николай Надейко. В материалах дела указано, что Сытник не платил за элитный отдых на охотничьей базе с дорогим алкоголем, разбивал квадроциклы и т.д.

"Артем Сытник совершил административное коррупционное правонарушение. Это повод для его увольнения. Это обстоятельства, установленные судом. Один из главных свидетелей обвинения - советник сестры Олега Бахматюка Николай Надейко", - рассказывает Лошаков.

Сытник через доверенное лицо просил главного свидетеля, Николая Надейко, который и оплачивал отдых, отказаться от своих показаний.

Юристы отметили, что Олег Бахматюк уже несколько лет пытается добиться реструктуризации и выплатить долг банков государству. Последние переговоры состоялись в конце октября, когда Бахматюк выдвинул предложение внести 500 млн грн, и дальше каждый год выплачивать по 1 млрд грн до полной выплаты всей суммы. Однако ответов от должностных лиц Бахматюк не получил.

НАБУ открыло дело о якобы нецелевом использовании стабилизационного кредита, предоставленного Национальным банком VAB банку Олега Бахматюка. Нацбанк опроверг эти обвинения, доказав, что вся сумма рефинансирования, 1,2 млрд грн, пошла на выплаты средств 80 тысячам вкладчиков, как и предполагала эта программа.