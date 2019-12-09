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Антикоррупционный суд перестал закрывать глаза на злоупотребления правоохранителей в деле "Роттердам+" - адвокат

понедельник, 09 декабря 2019, 14:41
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Высший антикоррупционный суд по делу "Роттердам+" перестал закрывать глаза на злоупотребления правоохранительных органов и демонстрирует непредвзятость.

Об этом написала адвокат обвиняемых по делу Ирина Одинец в Facebook, передают "Украинские новости".

"Очередное достижение стороны защиты! С подозреваемого (сотрудник НКРЭКУ) по делу "Роттердам+" сняты ограничения по передвижению! Антикоррупционный суд продемонстрировал, что даже в этом деле доказывать риски "высокой степенью вероятности", "обоснованными основаниями считать" и предположениям стороны обвинения больше нельзя", - написала Одинец.

Она напомнила, что с момента избрания меры пресечения подозреваемому в этом деле прошло 4 месяца, а досудебное расследование продолжается уже 32 месяцев, что, по ее мнению, превышает любые разумные сроки. И отметила, что суд демонстрирует готовность взвешенно подходить к слушаниям по делу и должным образом реагирует на необоснованные аргументы стороны обвинения.

"Приятно констатировать, что суд продемонстрировал готовность подходить взвешенно к слушаниям по делу, а не закрывать глаза на многочисленные злоупотребления правоохранителей. Заседание обязательно должны предусматривать элемент состязательности, где и обвинение, и защита демонстрируют результаты своей работы, а "не быть спектаклем, где заранее должен четко быть прописан финал", - написала Одинец.

Ранее Ирина Одинец заявила, что САП сознательно скрывает от суда результаты экспертизы по "Роттердам+", подтверждающие обоснованность формулы. А адвокат подозреваемых по делу "Роттердам+" со стороны ДТЭК Наталья Дрыгваль сообщила, что САП получила минимум три экспертных вывода, которые подтвердили корректность формулы. Однако это не устраивало следствие, и тогда НАБУ заказало «экспертизу» в СБУ по собственному "темнику".

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