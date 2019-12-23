Журналисты рассказали, как "Бастион-Сервис" создал коллапс в охране объектов нефтегазовой сферы

Охранная компания "Бастион-Сервис" из города Харькова пытается через суд вернуть доверие бывшего заказчика - АО "Укргаздобыча", и тем самым создает коллапс в процессе охраны объектов целой сферы.

Об этом пишет издание "Security-ua" со ссылкой на решение суда.

Так, по словам журналистов профильного издания, такая линия поведения прослеживается в двух постановлениях Хозяйственного суда Киева от 12.12.2019 г. (№ 910/17493/19).

В феврале ООО "Бастион-Сервис" решением Тендерного комитета АО "Укргаздобыча" было включено в Реестр недобросовестных участников (протокол № 277 от 07.02.2019). Ранее предложение фирмы "Бастион-Сервис" по охране объектов АО "Укргаздобыча" было отклонено, и заказчик принял предложения других охранных предприятий.

6 декабря суд отменил некоторые решения тендерного комитета, по которым "Бастион-Сервис" лишался возможности заключать договора на охрану объектов АО "Укргаздобыча" в 2019 году. Вероятно, надеясь на заключение договоров на 2020 год, "Бастион-Сервис" через постановления суда от 12 декабря заблокировал проведение торгов на охрану объектов АО "Укргаздобыча". Разблокировка должна состояться после того, как суд рассмотрит вопрос о правомерности включения ООО "Бастион-Сервис" в реестр недобросовестных участников АО "Укргаздобыча".

По состоянию на 23 декабря реакция руководства АО "Укргаздобыча" на ситуацию, которая может привести к коллапсу в охране объектов нефтегазовой сферы, отсутствует.

Напомним, что в Реестр недобросовестных участников попадают участники торгов, которые совершают неодобрительные антиконкурентные согласованные действия, предоставляют недостоверную информацию, фигурируют в претензионно-исковой работе и тому подобное. Ранее "Бастион-Сервис" был замечен в действиях, которые могут квалифицироваться как "попытки достичь неправомерных преимуществ в конкуренции" и "дискредитация субъекта хозяйствования".