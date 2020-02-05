Суд принял новое решение по судьбе Дугарь, подозреваемой по делу Шеремета

В среду, 5 февраля, в Киеве прошло очередное заседание Печерского районного суда по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета, в рамках заседания суд принял решение продлить меру пресечения для подозреваемой Яны Дугарь на два месяца.

Об этом сообщается на канале Klymenko Time в Telegram.

Таким образом волонтер останется под ночным домашним арестом до 4 апреля.

Как сообщал "Апостроф", 24 января суд в Киеве принял решение отпустить подозреваемую в рамках дела об убийстве журналиста Павла ШереметаЯну Дугарь. Ее адвокаты сообщали, что доказательства следствия против нее сфальсифицированы, и ее якобы незаконно содержат под стражей. Они указали, что у человека на видео, которого следствие "спутало" с Дугарь, нет тату как у подозреваемой, а также, что Дугарь находилась за границей в день убийства журналиста.