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Дело Шеремета: суд принял новое решение по подозреваемой медсестре

пятница, 24 января 2020, 16:39
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В пятницу, 24 января, суд в Киеве принял решение отпустить подозреваемую в рамках дела об убийстве журналиста Павла Шеремета Яну Дугарь.

Об этом сообщил канал издания "Обозреватель" в Telegram.

Так, подозреваемой сменили меру пресечения на ночной домашний арест.

"Дело Шеремета: суд отпустил вторую подозреваемую Дугар под ночной домашний арест", - отмечается в публикации.

Следует отметить, что ранее адвокаты военной медсестры Яны Дугарь сообщили, что доказательства следствия, которые свидетельствуют против нее, сфальсифицированы, ее незаконно содержат под стражей. В частности, они указали, что у человека на видео, которого следствие "спутало" с Дугарь, нет тату как у подозреваемой, а также, что Дугарь находилась за границей в день убийства журналиста.

Как сообщал "Апостроф", 23 января суд сменил меру пресечения Инне Грищенко, которая воевала в АТО под позывным "Пума" и является одним из фигурантов в деле об убийстве известного журналиста Павла Шеремета.

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