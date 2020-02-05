Суд в Чернигове отпустил похитителя людей, который дважды сбегал и разыскивается Интерполом - подробности скандала

После попытки сбежать из Украины коллегия судей Черниговского апелляционного суда под председательством судьи Антипец повторно отпустила под домашний арест фигуранта дела о похищении экс-мэра Херсона Владимира Сальдо – Дениса Пащенко.

Об этом в комментарии "Апострофу" сообщил адвокат Андрей Кудрик.

По его словам, в середине января Пащенко, вопреки решению суда о запрете покидать место проживания, попытался вылететь из Украины и был задержан пограничниками в Киевском аэропорту.

"После этого, при повторном рассмотрении ходатайства о содержании его под стражей, коллегия судей Черниговского апелляционного суда под председательством судьи Антипец определила меру пресечения: содержание под домашним арестом. Вместо ареста у мошенника, неоднократно побывавшего за решёткой, фигуранта многих уголовных производств, в том числе и дела о похищении экс-мэра Херсона Владимира Сальдо, Дениса Пащенко – запрет покидать временное жилище в Чернигове с 21 часа до 7 часов утра", – отметил Кудрик.

Адвокат напомнил, что в январе 2019 года Пащенко был задержан в Швейцарии по подозрению в похищении Сальдо, а ноябре – экстрадирован в Украину, где ему определили меру пресечения: содержание под стражей.

"3 января 2020 года, несмотря на ходатайство следователя и прокуратуры продлить содержание под стражей, следственным судьей Овсиенко ему была избрана мера пресечения в виде личного обязательства", – резюмировал Кудрик.

Как известно, 20 июня 2016 года Сальдо приехал в Доминикану на деловую встречу по приглашению Banco Citi Bank (Panama). Приглашение организовал житель Херсона Денис Пащенко. Предлогом для встречи было проведение переговоров с потенциальными инвесторами. На следующий день после приезда в Пунта Кану Сальдо был лишен свободы. Сальдо провел в заточении 59 дней. Освободиться из плена, по его свидетельству, помог один из участников похищения.

В марте 2017 года Пащенко заочно сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 189 (требование передачи имущества или права на имущество с угрозой насилия над потерпевшим и его близкими родственниками (вымогательство), с угрозой убийства, что нанесло значительный ущерб потерпевшему) Уголовного кодекса.

В национальный розыск Пащенко был объявлен 6 марта 2017 года, а в международный – 1 ноября 2018 года.