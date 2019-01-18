У Тимошенко анонсировали торжественный съезд партии в день Соборности

Во вторник, 22 января, в день 100-летия украинской Соборности Всеукраинское объединение "Батькивщина" проведет торжественный съезд, на котором состоится официальное выдвижение Юлии Тимошенко на пост президента Украины на очередных президентских выборах.

Об этом сообщает "Обозреватель".

Отмечается, что согласно данным социологических исследований, лидер партии "Батькивщина" остается лидером при поддержке граждан.

Тимошенко идет на выборы с программой, предлагая комплексное решение актуальных для Украины проблем. В частности, главной целью "Нового экономического курса" в разделе "Стратегия инновационного развития Украины" является повышение глобальной конкурентоспособности Украины и ускоренный инновационный инклюзивный экономический рост с годовыми темпами от 7%. Это станет основой для кардинального повышения качества жизни украинских граждан и сближения Украины по этим показателям со странами ОЭСР.

Кроме того, "Новый экономический курс" дает ответы на вопросы энергетической безопасности Украины, в частности относительно энергетической зависимости отечественной экономики. Так, в документе отмечается, что сейчас около трети общего снабжения первичной энергии в страну обеспечивается за счет импорта. Неэффективна и структура энергетического баланса страны: преобладают уголь, природный газ и атомная энергия. В то время, как доля возобновляемых источников энергии (гидроэнергия, геотермальная, солнечная, ветровая и биотопливо) в структуре поставок первичной энергии в 2017 году составляла до 5%. Стратегия Тимошенко предлагает поэтапные шаги для решения данных вопросов, развития экономики и роста уровня жизни в Украине.