РУС. | УКР.

пятница, 18 января
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
27.75
Меню
Политика

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

18 января

17:27
​Стало известно, когда Украина сможет пустить с молотка имущество “Газпрома” в Европе
17:24
Украинские биатлонисты замахнулись на сенсацию в эстафете Кубка мира
17:16
​Для Путина чрезвычайно важно поражение Порошенко на выборах - эксперт
17:05
Кубок мира по биатлону: результаты и видео мужской эстафеты в Рупольдинге
17:00
В Киеве произошло серьезное лобовое ДТП: фото и видео
17:00
Лобода сверкнула грудью на концерте в Москве
16:55
Россиянин в Европе напал на людей с ножом: подозревают теракт
16:51
Он врет: в Британии сделали новое громкое заявление о возвращении Владимира Кличко
16:50
Сломает границы: звезда "Игры престолов" рассказал финале сериала
16:46
​Малютка Путин: появилось смешное видео визита российского президента в Сербию
16:30
"Заря" объявила о переходе экс-игрока сборной Украины: опубликовано фото
16:25
Под Киевом бус вылетел с трассы и перевернулся: опубликованы фото
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

У Тимошенко анонсировали торжественный съезд партии в день Соборности

пятница, 18 января 2019, 15:53

Во вторник, 22 января, в день 100-летия украинской Соборности Всеукраинское объединение "Батькивщина" проведет торжественный съезд, на котором состоится официальное выдвижение Юлии Тимошенко на пост президента Украины на очередных президентских выборах.

Об этом сообщает "Обозреватель".

Отмечается, что согласно данным социологических исследований, лидер партии "Батькивщина" остается лидером при поддержке граждан.

Тимошенко идет на выборы с программой, предлагая комплексное решение актуальных для Украины проблем. В частности, главной целью "Нового экономического курса" в разделе "Стратегия инновационного развития Украины" является повышение глобальной конкурентоспособности Украины и ускоренный инновационный инклюзивный экономический рост с годовыми темпами от 7%. Это станет основой для кардинального повышения качества жизни украинских граждан и сближения Украины по этим показателям со странами ОЭСР.

Кроме того, "Новый экономический курс" дает ответы на вопросы энергетической безопасности Украины, в частности относительно энергетической зависимости отечественной экономики. Так, в документе отмечается, что сейчас около трети общего снабжения первичной энергии в страну обеспечивается за счет импорта. Неэффективна и структура энергетического баланса страны: преобладают уголь, природный газ и атомная энергия. В то время, как доля возобновляемых источников энергии (гидроэнергия, геотермальная, солнечная, ветровая и биотопливо) в структуре поставок первичной энергии в 2017 году составляла до 5%. Стратегия Тимошенко предлагает поэтапные шаги для решения данных вопросов, развития экономики и роста уровня жизни в Украине.

Фотовзгляд

Все галереи
Маланка на Софийской площади в Киеве

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Эпоха постправды: почему побеждает технология популизма

Яценюк юлит: какое будущее готовит "Народному фронту" его лидер

Минус или плюс: что ожидает Оппоблок после изгнания из фракции Бойко и Левочкина

Пакт Бойко-Рабиновича: что происходит с "Оппозиционным блоком"

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: