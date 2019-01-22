Тимошенко озвучила на съезде в Киеве свои первые шаги в случае победы на выборах

Увеличение средней заработной платы в 3,5 раза, микрокредитование для молодежи и среднего класса, новая и современная реформа медицинской отрасли и доступное жилье - это основные шаги, которые сделает в случае победы на выборах Юлия Тимошенко в социальной сфере.

Об этом лидер «Батькивщины» заявила 22 января во время Форума единения, который проходит в Киеве.

Политик убеждена, что это поможет вернуть украинцев домой и сделать их жизнь комфортной на Родине.

«После того, как мы воплотим Новый курс в жизни, не только украинцы вернутся в свой родной дом, но и люди из других стран приедут к нам со своим интеллектом, технологиями, идеями. Только так может стать успешной страна в современном мире», - подчеркнула Тимошенко.

Первоочередной задачей она считает увеличение зарплат до более 1000 долларов, а также пенсий: «За 5 лет средняя заработная плата и пенсии в Украине должны достичь уровня соседней Польши. Это означает, что при моем правлении за 5 лет доходы людей вырастут в 3,5 раза».

Второй шаг - долгосрочные микрокредиты без залога, не более, чем под 3% годовых, на основе обязательного страхования рисков.

«Мы воплотим в жизнь программу долгосрочного банковского микрокредитования для молодежи и среднего класса. Это, по сути, обеспечение их работой. Программа микрокредитования является одной из самых эффективных систем, которые признаны современным миром», - заверила лидер партии.

По ее словам, программа микрокредитования позволит в короткие сроки не только возродить в Украине средний класс, но и создать миллионы рабочих мест.

Настаивает Тимошенко и на современной реформе медицины. Речь идет об обязательном медицинском страховании средствами работодателей, на предприятия которых вдвое будет уменьшена налоговая нагрузка. В то же время за несовершеннолетних детей, нетрудоспособных и безработных и пенсионеров медицинские страховые взносы в полном объеме будет платить государство, добавила она: «Медицинская страховка будет включать полное обеспечение каждого гражданина медуслугами всех уровней высокого качества, медикаментами, а также профилактику заболеваний».

Тимошенко также планирует обеспечить каждого человека, который работает, доступным жильем: будет предоставляться ипотечный кредит, без первого взноса и без залога, под специальное страхование рисков.