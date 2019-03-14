Нарушения на выборах: в "Батькивщине" заявили, что руководство ГПУ и СБУ ответит перед законом

После 31 марта генпрокурор Юрий Луценко, заместитель председателя СБУ Виктор Кононенко будет отвечать перед законом за организованное ими накануне выборов запугивание членов УИК и наблюдателей от «Батькивщины».

Об этом заявил на брифинге в парламенте первый заместитель председателя фракции «Батькивщина» Сергей Соболев.

Он сообщил о том, что процессуальный прокурор Саенко, подчиненный Генпрокурора, дал специальное поручение заместителю руководителя СБУ провести проверку 5000 человек, которые «странным образом преимущественно члены УИК и наблюдателей на предстоящих выборах».

По словам заместителя председателя фракции «Батькивщина», это не только вмешательства в избирательный процесс и запугивание людей, это - прямое нарушение Уголовно-процессуального кодекса Украины (УПК).

«Фактически два человека в государстве - Генеральный прокурор Луценко и его процессуальный прокурор Саенко дают поручения на незаконные следственные действия, нарушая Конституцию, УПК, подставляя десятки, а возможно, и сотни работников прокуратуры и СБУ», - пояснил парламентарий.

Обращаясь к президенту, генпрокурору и СБУ, народный депутат отметил: «Вам это не удалось сделать ни при Януковиче, которому вы молились, вам это не удалось сделать ни при одной власти. Потому члены УИК от «Батькивщины» уже 20 лет отстаивают право и справедливость на каждом избирательном участке».

Как сообщил Соболев, у команды «Батькивщины» есть «фамилии десятков людей в прокуратуре и СБУ, которых Луценко и Кононенко втянули в незаконную деятельность, и по каждому из них сейчас ведется протоколирование с участием адвокатов».

«Каждый такой случай будет рассматривать ГБР и САП. И справедливость будет восстановлена. И если вы думаете, что такими методами кого-то заставите отказаться от выполнения прямых обязанностей соблюдать закон, то вы глубоко ошибаетесь. А за такие действия вы, Луценко и Кононенко, будете нести персональную ответственность. Мы обобщим эти материалы, и после завершения этой избирательной кампании у вас будет новая «кампания», но она будет проходить по закону и Конституции», - подытожил представитель «Батькивщины».