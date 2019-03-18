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Тимошенко пообещала создать международный фонд возрождения и развития Донбасса

понедельник, 18 марта 2019, 12:08

Юлия Тимошенко пообещала в случае победы на выборах создать мощный международный фонд возрождения и развития Донбасса, чтобы восстановить все то, что разрушено, и наладить жизнь переселенцев.

Об этом Юлия Тимошенко сказала во время встречи с семьями переселенцев в Святогорске Донецкой области.

«Я не вижу сейчас более экстренной задачи, чем обеспечить и мир, и возрождение, и развитие», - подчеркнула лидер «Батькивщины».

По словам кандидата в президенты страны-подписанты Будапештского меморандума, которые давали нам гарантии неприкосновенности наших границ в обмен на отказ Украины в 1994 году от третьего по мощности ядерного потенциала мира, готовы участвовать и готовы создавать этот мощный фонд по развитию Донбасса.

«Уже есть договоренности. Страны понимают, что помощь Донбасса нужна. Я знаю настроения всех лидеров стран-гарантов. После победы мы не потеряем ни минуты. У нас все готово. Мы сразу инициируем этот процесс», - заверила она и добавила, что до конца выборов будет находиться в разных странах и закреплять эти договоренности.

Тимошенко также отметила: после выборов первоочередной задачи ее как нового президента для возвращения мира в Украину - посадить за стол переговоров президентов стран-подписантов Будапештского меморандума.

«Мы ежедневно будем решать вопрос возвращения мира. Донбасс вернется в Украину достаточно быстро и мы сможем начать нормально жить. Крым - дольше», - подытожила политик.

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