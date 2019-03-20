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Селянская партия заявила о поддерже Тимошенко на выборах

среда, 20 марта 2019, 14:47

Селянская партия Украины заявила о поддержке Юлии Тимошенко на выборах президента Украины.

Соответствующее заявление единогласно принял Высший совет партии.

"Мы выбрали нашим кандидатом в президенты боевую, сильную и опытную женщину, которая борется за Украину, за ее возрождение, она единственная болеет за людей", - заявил на пресс-конференции председатель Селянской партии, кандидат экономических наук Зиновий Холоднюк.

В партии убеждены: единственный кандидат из пятерки лидеров избирательной гонки, который имеет реальную возможность быть избранным и при этом понимает, стремится и действительно будет защищать интересы аграриев - это Юлия Тимошенко.

"Другой альтернативы для селян пока просто нет. Потому что речь идет не только о выборе персоны кандидата - в сегодняшней ситуации вопрос стоит гораздо весомее: быть или не быть украинскому селу в стратегической перспективе?" - отметил Холоднюк.

По его словам, для спасения села в сегодняшней ситуации нужна стальная политическая воля.

"Юлия Тимошенко - волевая личность, не подстраивается под обстоятельства и никого не боится. Она профессионал с многолетним опытом, не случаен рейтинговый фаворит, а влиятельный политик и государственный управленец с глобальным, стратегическим мышлением", - убеждены в партии.

Фермеры отметили, что хорошо помнят, как во времена премьерства Тимошенко правительство реально поддерживал фермерство, молочные и обслуживающие сильськогосподарськикооперативы.

"Когда она была премьером, мы фермеры могли развиваться. К сожалению, это продолжалось недолго, и теперь мы лелеем надежду, что с приходом Юлии Тимошенко на пост президента поддержка села восстановится", - сказал председатель Житомирской областной организации Крестьянской партии Украины , заслуженный работник сельского хозяйства Владимир Музыченко.

Представители партии считают, что Тимошенко имеет четкую экономически обоснованную программу действий, а не набор пропагандистских клише.

"Новый курс Юлии Тимошенко полностью совпадает с программой Крестьянской партии. Вместе с ее командой мы будем проваджувати инновации, чтобы поднять село и дать шансы людям на нормальную жизнь", - отметил координатор Полтавской областной организации Крестьянской партии Леонид Головач.

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