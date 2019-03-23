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Тимошенко рассказала, как вернуть доверие украинцев к власти

суббота, 23 марта 2019, 08:22

Сразу после выборов новый президент начнет восстанавливать доверие народа к украинской власти. И для этого следующему главе государства нужно будет осуществлять четкие действия для выхода Украины из кризиса.

Об этом Юлия Тимошенко заявила в эфире телеканала «Интер».

Лидер «Батькивщины» отметила, что по данным аналитико-консультационной компании Gallup, уровень доверия украинцев к власти составляет лишь 9%.

«Это абсолютный кризис доверия к действующему президенту. Все эти рейтинги, которые ему рисуют - это большой обман. Они имеют целью прикрыть будущую фальсификацию и подкуп. Но мы не дадим сфальсифицировать выборы. Сегодня кандидаты от настоящих оппозиционных сил подписали документ, свидетельствующий о сотрудничестве на каждом избирательном участке», - сказала она.

Кандидат в президенты убеждена, что только реализация четкого плана действий поможет вывести страну из кризиса - и таким является Новый курс, инициированный Тимошенко и разработанный совместно с лучшими специалистами страны. Новый курс и письменное обязательство, которое лидер «Батькивщины» взяла перед украинсцами смогут наметить путь действий после выборов. В документе говорится о снижении тарифов вдвое, повышении минимальных пенсий до 4425 грн, повышении доходов до уровня Польши - по меньшей мере в 3 раза, восстановление промышленности, переход от сырьевой экономики к экономике инновационного типа, правильная молодежная политика и тому подобное.

«Нам, украинцам, надо научиться полагаться только на себя: и в вопросе развития Украины, и в вопросе проведения честных выборов», - подытожила Тимошенко.

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