В "Народном фронте" высказали позицию по созданию ВСК и изменению процедуры импичмента президента

Фракция "Народный фронт" будет поддерживать принятие закона о временных следственных комиссиях (ВСК).

Об этом заявил, выступая с парламентской трибуны, руководитель фракции Максим Бурбак.

"Народный фронт" будет поддерживать закон о ВСК. Законопроектом предлагается урегулировать правовой статус и порядок деятельности временных следственных комиссий и временных специальных комиссий, закрепить функции парламентского контроля и механизма импичмента президента ... К этому Верховная Рада Украины шла все свои восемь созывов. Процедура импичмента до сих пор не выписана в украинском законодательстве", - подчеркнул он.

Руководитель фракции НФ отметил, что Конституцией определено, что импичмент является особой процедурой привлечения к ответственности президента Украины, но статьей 111 Конституции предусмотрено только основания для проведения импичмента - в случае совершения им государственной измены или иного преступления.

"Итак, на 28 году нашего государства пришло время для утверждения процедуры досрочного прекращения полномочий президента. В демократическом государстве процедура импичмента должна иметь законодательную основу. Мы будем поддерживать закон о ВСК", - подчеркнул он.

Напоследок Максим Бурбак обратился к народным депутатам с просьбой присутствовать на пленарных заседаниях.

"Обращаюсь к коллегам-депутатам: выборы - выборами, но работу в сессионном зале надо продолжать", - резюмировал он.