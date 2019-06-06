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В сети показали список партии Бойко-Рабиновича к выборам в Раду

четверг, 06 июня 2019, 16:37
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В Киеве 6 июня проходит съезд партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", сопредседателями которой являются нардепы Юрий Бойко и Вадим Рабинович.

На съезде была представлена первая десятка партийного списка для участия в выборах в Верховную Раду.

Список партии возглавляют Бойко и Рабинович. Дальше идут глава политсовета и председатель стратегического совета партии Виктор Медведчук, председатель исполкома партии, народный депутат Сергей Левочкин, нардепы Наталья Королевская, Василий Нимченко, Нестор Шуфрич, Сергей Ларин, Сергей Дунаев, Тарас Козак.

Также в сети появилось фото списка.

В партии заявили, что на съезд прибыли более 1500 делегатов и гостей со всех регионов Украины.

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