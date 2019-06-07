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Оппоблок, "Доверяй Делам", "Відродження", "Наши" и "Партия Мира" объявили о совместном походе на выборы

пятница, 07 июня 2019, 15:25
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В пятницу, 7 июня политические силы "Оппозиционный блок", "Доверяй Делам", "Відродження", "Наши" и "Партия Мира" в ходе церемонии на пешеходном мосту в Киеве сообщили о своем совместном походе на выборы.

Трансляцию встречи вело Facebook-сообщество партии "Оппозиционный блок".

В ходе церемонии представитель партии "Доверяй делам", мэр Харькова Геннадий Кернес заявил, что поддержка объединения оппозиционных сил связана с программой децентрализации, которая указана в меморандуме.

"Мы подписали меморандум, чтобы мы могли реализовать децентрализацию на местах. Будем поддерживать глубокую реформу децентрализации объединенных оппозиционных сил", - сказал он.

В ходе церемонии также выступил представитель партии "Оппозиционный блок" Вадим Новинский.

"Мир - это задача номер один. Прямые переговоры, достижение разумных компромиссов с соблюдением национальных интересов Украины и полное выполнение Минских соглашений - вот наш путь к миру. Но мир - это не только остановить войну на Донбассе. Мир нужен и между украинцами. Без деления на правильных и неправильных по вопросам языка, культуры, веры, истории. Без деления Украины на Запад и Восток, на Север и Юг. Украине нужен мир и развитие. А украинцам - взаимное понимание и взаимное уважение. Ради такого мира мы сегодня объединились", - заявил Новинский.

Александр Вилкул из партии "Оппозиционный блок" рассказал об экономической программе объединения.

"Экономика не ради экономики, а чтобы были достойные зарплаты, пенсии, поддержка национального товаропроизводителя, создание рабочих мест, принятие адресных программ поддержки, поддержка по всем отраслям народно-хозяйственного комплекса. Хватит жить за счет повышения коммунальных тарифов, получая кредиты МВФ, бюджет будет наполняться с работающей промышленности", - сообщил он.

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