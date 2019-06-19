RU  UA  EN

среда, 19 июня
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.15
Меню
Политика

Голосование за лучший ресторан Киева

Новости

19 июня

20:25
Соцсети обсуждают новый поворот церковного скандала в Украине
19:57
Саакашвили подколол Зеленского с его "купанием" в фонтане: опубликовано видео
19:50
Пирог с клубникой, вишней или яблоком: простой пошаговый рецепт воздушного десерта
19:32
Формированием команды Зеленского в Харькове занимается бывший помощник Пшонки - СМИ
19:32
Как живут в Кривом Роге родители Зеленского: журналисты показали фото квартиры
19:19
От "Слуги народа" в Чернигове выдвинули фигуранта коррупционного дела
18:54
Появились первые фото и видео с погибшим Тымчуком
18:51
Бывший командир "Азова" зарегистрирован мажоритарщиком в Киеве
18:35
Настоящее свинство: появились грустные фото пляжа на украинском курорте
18:06
Гибель семьи с ребенком под Херсоном: названа фамилия полицейского, устроившего ДТП
18:05
Бизнес-центр "Инкристар" в Киеве перешел под управление арбитражного управляющего
17:46
Пуля попала в лоб: новые фото, видео и детали гибели Дмитрия Тымчука
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

От "Слуги народа" в Чернигове выдвинули фигуранта коррупционного дела

среда, 19 июня 2019, 19:19
переглянути новину українською

Самый богатый из председателей объединенных общин Черниговщины Сергей Гарус выдвигается в депутаты от "Слуги народа".

Как пишут черниговские СМИ, за этим "новым лицом" тянется коррупционная история – махинации с землей.

По сообщениям журналистов, будучи помощником местного нардепа и начальником коммунального предприятия "Парковка и рынок" Черниговского горсовета, он был задействован в махинациях с землей и других злоупотреблениях, повлекших многомиллионные убытки для бюджета города.

В последние годы местные СМИ именуют Гаруса "коллекционером земельных участков". В должности председателя Ивановской ОТГ Черниговского района Черниговской области, он стал фигурантом расследования антикоррупционных органов. Его обвинили в том, что в 2017 и 2018 году в нарушение требований Закона "О предотвращении коррупции" он получил в подарок два земельных участка.

В декларации Сергея Гаруса - миллионы наличными, несколько дорогих машин и гектары земель в лакомых уголках Черниговщины.

По результатом социологических опросов, партия "Слуга народа" имеет почти 50% поддержки по Украине. Однако в составе политсилы обнаружили уже несколько лиц со скандальным прошлым.

Фотовзгляд

Все галереи
Как в Киев отметили двухлетие безвиза. Фоторепортаж с места события

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Средний класс в поисках выбора: в Украине зарождается новая политсила

Эпоха постправды: почему побеждает технология популизма

Яценюк юлит: какое будущее готовит "Народному фронту" его лидер

Минус или плюс: что ожидает Оппоблок после изгнания из фракции Бойко и Левочкина

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: