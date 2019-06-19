От "Слуги народа" в Чернигове выдвинули фигуранта коррупционного дела

Самый богатый из председателей объединенных общин Черниговщины Сергей Гарус выдвигается в депутаты от "Слуги народа".

Как пишут черниговские СМИ, за этим "новым лицом" тянется коррупционная история – махинации с землей.

По сообщениям журналистов, будучи помощником местного нардепа и начальником коммунального предприятия "Парковка и рынок" Черниговского горсовета, он был задействован в махинациях с землей и других злоупотреблениях, повлекших многомиллионные убытки для бюджета города.

В последние годы местные СМИ именуют Гаруса "коллекционером земельных участков". В должности председателя Ивановской ОТГ Черниговского района Черниговской области, он стал фигурантом расследования антикоррупционных органов. Его обвинили в том, что в 2017 и 2018 году в нарушение требований Закона "О предотвращении коррупции" он получил в подарок два земельных участка.

В декларации Сергея Гаруса - миллионы наличными, несколько дорогих машин и гектары земель в лакомых уголках Черниговщины.

По результатом социологических опросов, партия "Слуга народа" имеет почти 50% поддержки по Украине. Однако в составе политсилы обнаружили уже несколько лиц со скандальным прошлым.