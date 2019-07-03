Беглецы с округов: политолог рассказал о примерах нового тренда на выборах в Раду

"Беглецы" с округов стали новым трендом парламентской кампании 2019 года.

Об этом написал политолог Владимир Цыбулько на своей странице в Facebook.

По его словам, некоторые действующие депутаты боятся возвращаться на свои округа, и вынуждены баллотироваться на других. Юрий Береза прошел в состав нынешней Рады по списку "Народного фронта", и после ряда скандалов начал работать в округе в Пятихатках на Днепропетровщине, где давно имеет аграрный бизнес. Однако и там не задержался из-за негативного отношения к действующим депутатам, и баллотируется на 24 округе в Днепре.

"Транзит в стиле Березы совершил и Олег Недава, который в 2014 году победил в одномандатном избирательном округе № 53 (Донецкая область) набрав 63,63%. Теперь же господин Недава фактически убегает от своих избирателей, и меняет округ на 47", - пишет политолог.

Еще один "беглец", Евгений Рыбчинский - мажоритарщик от Блока Петра Порошенко, избрался по 211 столичном округе, а сегодня идет по 122 округу во Львовской области от партии "Батькивщина".

"Политическая безответственность и низкая политическая культура, стали типичным признаком многих народных избранников последнего созыва. Поэтому они сталкиваются с негативным отношением избирателей в округах. Однако нет сомнений, что такие "перебежчики" заплатят политическую цену", - говорит эксперт.