RU  UA  EN

среда, 3 июля
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
25.85
Меню
Политика

Голосование за лучший ресторан Киева

Новости

3 июля

21:51
Беги в Ростов: в сети резко ответили на заявление по Шарию от главы ОПУ Зеленского
21:30
Спортивному топ-чиновнику грозит серьезное наказание за оскорбление украинской чемпионки
21:21
Вокалистка группы KAZKA пожаловалась Зеленскому на кандидата от "Слуги народа"
21:18
В России заистерили из-за канадского оружия для Украины
20:45
Кто, как и где должен материться: Притула красиво ответил на скандал с дематюкацией
20:12
В сети скандал из-за решения суда по экс-переводчику Гройсмана
20:10
Варенье из крыжовника: простой пошаговый рецепт полезной заготовки
19:42
В Киеве произошло вооруженное ограбление на миллион: первые фото и видео
19:34
​ПриватБанк одержал две победы в судах против бывших владельцев
19:20
Обнародованы личные данные 12 российских моряков, погибших на подлодке
19:07
Чиновник времен Януковича с российским паспортом вернулся в Украину и идет на выборы - СМИ
19:04
Украинская теннисистка сенсационно вышла в третий круг Уимблдона
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Беглецы с округов: политолог рассказал о примерах нового тренда на выборах в Раду

среда, 03 июля 2019, 15:21
переглянути новину українською

"Беглецы" с округов стали новым трендом парламентской кампании 2019 года.

Об этом написал политолог Владимир Цыбулько на своей странице в Facebook.

По его словам, некоторые действующие депутаты боятся возвращаться на свои округа, и вынуждены баллотироваться на других. Юрий Береза прошел в состав нынешней Рады по списку "Народного фронта", и после ряда скандалов начал работать в округе в Пятихатках на Днепропетровщине, где давно имеет аграрный бизнес. Однако и там не задержался из-за негативного отношения к действующим депутатам, и баллотируется на 24 округе в Днепре.

"Транзит в стиле Березы совершил и Олег Недава, который в 2014 году победил в одномандатном избирательном округе № 53 (Донецкая область) набрав 63,63%. Теперь же господин Недава фактически убегает от своих избирателей, и меняет округ на 47", - пишет политолог.

Еще один "беглец", Евгений Рыбчинский - мажоритарщик от Блока Петра Порошенко, избрался по 211 столичном округе, а сегодня идет по 122 округу во Львовской области от партии "Батькивщина".

"Политическая безответственность и низкая политическая культура, стали типичным признаком многих народных избранников последнего созыва. Поэтому они сталкиваются с негативным отношением избирателей в округах. Однако нет сомнений, что такие "перебежчики" заплатят политическую цену", - говорит эксперт.

Фотовзгляд

Все галереи
Как в Киев отметили двухлетие безвиза. Фоторепортаж с места события

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Средний класс в поисках выбора: в Украине зарождается новая политсила

Эпоха постправды: почему побеждает технология популизма

Яценюк юлит: какое будущее готовит "Народному фронту" его лидер

Минус или плюс: что ожидает Оппоблок после изгнания из фракции Бойко и Левочкина

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: