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Нардеп Мураев официально вступил во фракцию "Оппозиционный блок"

среда, 10 июля 2019, 17:43
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Внефракционный народный депутат Евгений Мураев вошёл в состав фракции "Оппозиционный блок".

Соответствующее объявление во время пленарного заседания парламента сделала вице-спикер Верховной Рады Оксана Сыроид, передает пресс-служба партии.

Мураев избран в Верховную Раду по мажоритарному округу №181 в Харьковской области. Ранее он уже состоял в рядах "Оппозиционного блока" – с июня 2015 года, однако вышел из него в июне 2016-го. Свое нежелание находиться во фракции политик объяснил присутствием в партии Юрия Бойко, который ныне баллотируется в парламент от "Оппозиционной платформы - За жизнь".

По словам Евгения Мураева, Юрий Бойко, на рейтинг которого пять лет работал весь "Оппозиционный блок", является партнером Виктора Медведчука и Петра Порошенко.

Мураев заявил, что половина списка "Оппозиционной платформы - За жизнь" – это сторонники экс-президента, а также "одиозные личности, как Илья Кива".

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