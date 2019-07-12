У Тимошенко рассказали, какой должна стать медицина и что надо сделать

Народный депутат Валерий Дубиль, возглавляющий в "Батькивщине" медицинское направление, прокомментировал признание экспертами лучшей медицинской программы партии Юлии Тимошенко.

Об этом он рассказал в интервью изданию "Обозреватель".

"Во-первых, мы изменили приоритеты. Все предыдущие "реформы" были направлены на уменьшение государственных расходов. Мы выдвинули на первый план интересы человека, сохранения его здоровья и жизни. В приоритете нашей программы - потребности пациента в своевременной, доступной и качественной медицине и потребности врача в достойной оплате труда, современном рабочем месте.

В этой "смене парадигмы" суть всей программы. Почему до сих пор чиновники не понимали (и не понимают), что показатель настоящей эффективности здравоохранения – не сиюминутная экономия, а приумножение человеческого капитала. Знаете, такая психология временных управленцев, которым главное – "закрыть квартал". Копейки экономили, а главный ресурс развития в современном мире - человеческий капитал - теряли. В результате имеем то, что имеем: в мировом рейтинге процветания Legatum prosperity index, по индикатору "Здравоохранение", Украина занимает 137 место среди 149 стран мира. Это ниже, чем Конго и Либерия! Это дно!", - отметил нардеп.

Он подчеркнул, что вопрос построения в Украине эффективной национальной системы здравоохранения является по сути ничем иным, как вопросом перспектив самой украинской нации и государства.

"Во-вторых, мы определили: для того, чтобы комплексно изменить систему и обновить законодательство, необходима единая, поддержанная обществом стратегия национальной системы здравоохранения. Изменения не могут быть эффективными без их поддержки медиками и пациентами.

В-третьих - для системных изменений - необходимо создать настоящее профессиональное самоуправление в здравоохранении и передать медработникам часть регуляторных и управленческих функций. Соединив это с увеличением в разы зарплат, мы остановим отъезд медиков за границу и вернем их на родину. Также мы остановим низовую коррупцию в отрасли. Ведь сегодня за мизерные зарплаты - 6000 гривен! - и это еще средний и далеко не точный показатель, врачи вынуждены брать "благодарности" от пациентов, чтобы хоть как-то выжить", - сказал Дубиль.

Также он добавил, что четвертый, но важнейший пункт плана - введение общеобязательного медицинского страхования.

"Уже в следующем 2020 году мы можем обеспечить здравоохранение необходимыми ресурсами. Нужно только совместить базовое бюджетное финансирование, обязательное медицинское страхование и средства граждан через систему добровольного медицинского страхования или прямые платежи. Так мы получим в год 336 500 000 000 грн – это около 322 долл. на человека в год.

Вот расчеты. 269,5 млрд грн – это будут средства так называемых консолидированных источников по трем целевым программам: программе базового бюджетного финансирования – 55 млрд грн, программой борьбы с тяжелыми заболеваниями, которую тоже оплачивать бюджет – 26 млрд грн – и программе расширенного финансирования - это система обязанности "языкового медицинского страхования. Если в среднем или работодатель, или бюджет будет делать в месяц за одного человека страховой взнос - на уровне 450 грн, то за год мы получаем еще 188,5 млрд грн. Кроме того, вместе с системой обязательного медицинского страхования и на ее базе в здравоохранение будут внедряться эффективные организационно-правовые модели ведения медицинской деятельности, развиваться частно-государственного партнерства и привлекаться частные инвестиции. То есть, не менее 80% покрывать эти три консолидированные источники", - рассказал нардеп.

Остальные 20% - 67 млрд грн - средства пациентов. По словам Дубиля, это вдвое меньше, чем в прошлом году, когда на медицину люди потратили из собственного кармана 135,5 млрд грн. Сюда входит добровольное медицинское страхование, частичная или полная оплата отдельных лекарств и анализов, а также прямая оплата дополнительных услуг в медучреждениях.

Также он назвал 5-й пункт плана.

"Здравоохранению нужна не разовая "реформа", а непрерывная модернизация системы. Мы должны реагировать на новые и новые вызовы. А для этого надо внедрять не оторваны от реальности красивые картинки, а делать прагматичные и эффективные шаги.

Фактически, мы нашли путь - как сделать нашу нацию здоровой и где на это взять ресурсы. Шаг за шагом, мы получим страну здоровых и способных людей. Через своевременное лечение и доступную профилактику люди будут чувствовать себя более уверенно и спокойно. Для своей жизни они будут выбирать Украины", - отметил нардеп.