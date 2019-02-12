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В Днепропетровской ОГА рассказали, как строят стадионы для детей

вторник, 12 февраля 2019, 10:00

Днепропетровская ОГА в настоящее время создает 40 образовательно-спортивных пространств, включающих в себя стадионы и футбольные поля с профессиональным покрытием по всей области.

Об этом рассказал советник губернатора Днепропетровской области Юрий Голик в интервью изданию "Гордон".

По его словам, такие пространства создаются рядом с каждой реконструируемой школой.

"Представьте, что у детей в какой-нибудь области появляется современный стадион рядом со школой. Представили? Думаю, что с трудом. А мы на самом деле их строим. Что такое стадион? Стадион – это футбольное поле 105 на 68 метров, полноразмерное, с шестисантиметровой искусственной травой, и да - здесь можно проводить чемпионаты. Здесь профессиональное покрытие, такое же покрытие лежит на базах ведущих клубов мира. В Барселоне есть такое же искусственное поле", - сказал Голик.

Он отметил, что, по поручению президента Петра Порошенко, дети в каждом пгт должны играть на лучших полях. Глава государство уже принял участие в открытии нескольких таких объектов.

"Поймите, Лига Чемпионов играется на лучших полях. И Чемпионат Мира тоже. Если мы хотим, чтобы наши дети становились лучшими футболистами мира, то на точно таких же полях они должны и тренироваться", - отметил советник губернатора.

Голик пояснил, что в Украине нет системы подготовки юных спортсменов, поскольку в областях отсутствовала соответствующая инфраструктура. По его словам, в настоящее время Днепропетровская ОГА, кроме образовательно-спортивных пространств, строит более 20 стадионов, а также спортивные комплексы и бассейны.

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