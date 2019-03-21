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Лечение в Харьковской области станет комфортным и доступным - глава ХОГА Светличная

четверг, 21 марта 2019, 12:57

Глава обладминистрации Юлия Светличная посетила 20 марта Харьковский областной диспансер радиационной защиты населения и Областную детскую клиническую больницу №1.

«Диспансер радиационной защиты практически 30 лет был без капитального ремонта. Прошло чуть более полугода как мы взялись за ремонт, а уже отремонтировано отделение функциональной диагностики, реанимационный и операционный блоки, заменена крыша и все внутренние коммуникации. Только в этом году закуплено 46 единиц медицинской техники и оборудования», - прокомментировала увиденное Светличная на своей странице в Facebook.

В реанимации и операционных не просто провели ремонт, эти отделения полностью укомплектовали. Диспансер получил наркозную станцию, аппарат искусственной вентиляции легких, аппарат УЗИ, видеогастроколоноскоп, а также хирургические столы, бестеневые лампы в операционную, функциональные кровати, мониторы, шприцевые насосы и так далее.

Работы в больнице для чернобыльцев не окончены - финансирование из областного бюджета уже выделено.

В областной детской больнице, которая обслуживает на только Харьковскую, но и Донецкую и Луганскую области и принимает ежегодно более 120 тысяч маленьких пациентов, тоже активно продолжается ремонт и переоснащение.

Новый рентген-аппарат, заменивший старый, 1980 года выпуска, позволяет уменьшить дозу облучения детей при рентгенографии в 4 раза и проводить исследования даже младенцам.

«Новый рентген-аппарат просто замечательный, - поделилась главный врач ОДКБ № 1 Оксана Пионтковская. - Он соответствует всем современным требованиям – в первую очередь, требованиям безопасности. При проведении цифрового исследования дозовая нагрузка на детей значительно меньше, чем при проведении классической рентгенографии – в среднем уменьшение в 4 раза, что особенно важно в педиатрии. Трубка вращается на 360 градусов, это позволяет проводить исследования деткам в вынужденном положении – на каталках, реанимационным больным. Есть подставка для новорожденных.».

По словам Светличной, ремонт медицинских учреждений является приоритетным заданием развития Харьковской области. «Мы продолжим ремонтировать учреждения и параллельно оснащать их качественным, современным оборудованием, - заверила глава Харьковской области. - На 2019 год мы запланировали ремонты 73 медицинских объектов по всей области – и частичные, и капитальные работы. Также продолжим закупать новое оборудование».

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