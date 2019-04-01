"Метинвест" повысил зарплату сотрудникам своих предприятий

С 1 апреля группа "Метинвест" повысила заработную плату сотрудникам своих украинских предприятий в среднем на 15%.

Об этом сообщает сайт mrpl.cityсо ссылкой на заявление группы компаний.

Согласно сообщению компании, самые большие прибавки получили ремонтники, инженеры-технологи и линейные руководители. В то же время руководителям предприятий и сотрудникам управляющих компании зарплат не повышали.

Также в "Метинвесте" уведомили, что с 1 апреля переводят свои предприятия на систему единого оклада, согласно которой работники разных профессий будут получать разные оклады, но при этом предполагается вознаграждение, исходя из оценок эффективности работника.

В течение прошлого года "Метинвест" повышал работникам зарплаты дважды: в апреле на 20% и в октябре – еще на 10%. После повышений средняя зарплата на предприятиях группы компаний составила около 18 тысяч гривен.

"Мы повышаем заработную плату наиболее востребованным рабочим на предприятиях, чтобы оставаться конкурентоспособными на рынке труда... Наша цель – постепенно сократить разрыв в доходах между украинскими металлургами и их европейскими коллегами. Создать условия для того, чтобы украинцы не искали заработка за рубежом, а могли зарабатывать в своей стране", - прокомментировал генеральный директор "Метинвеста" Юрий Рыженков.

Как сообщал "Апостроф", 1 марта президент Петр Порошенко посетил Мариупольский металлургический комбинат (ММК) имени Ильича (входит в группу "Метинвест") и принял участие в запуске нового комплекса машины непрерывного литья заготовок (МНЛЗ) №4.