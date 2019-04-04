Родной собрат: Яценюк отметил символизм появления улицы Маккейна в Киеве

Переименование улицы Ивана Кудри в улицу сенатора Джона Маккейна является важным шагом в декоммунизации Украины.

Об этом написал в своем Facebook лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк.

"Память о сенаторе Джоне Маккейне наконец увековечена в Украине - появлением в Киеве улицы его имени. Улица, ведущая к бывшей площади Дзержинского, переименована в честь человека, который воевал с советской империей", - отметил Яценюк.

Глава политической силы отметил, что Маккейн был не просто союзником государства, а "родным собратом Украины".

"Он был другом, уделял украинским вопросом много своего времени и сил. Более десятка раз он был в Киеве. Его законодательная и политическая поддержка до сих пор много значит для Украины и помогает в нашей борьбе за свободу".

По его мнению, переименование бывшей улицы Ивана Кудри в честь Джона Маккейна - символический акт декоммунизации Украины, поскольку именно она упирается в экс-площадь коммунистического лидера Дзержинского.

"Улица, ведущая к бывшей площади Дзержинского, переименована в честь человека, который воевал с советской империей в небе, пережил плен в промосковских коммунистов во Вьетнаме, - и до последнего вдоха продолжал борьбу за свободу народов и демократию".

Арсений Яценюк поблагодарил тем депутатам, которые реализовали инициативу по переименованию.

"Спасибо и однопартийцам, друзьям и коллегам, которые ее поддержали. Это - правильное и важное дело".

Инициатива переименовать одну из центральных улиц в украинской столице в честь сенатора Маккейна появилась со стороны депутатов "Народного фронта" в сентябре 2018 года. 4 апреля Киевский городской совет ее поддержал.