Зеленский заявил, что Светличная остается главой Харьковской области

В ходе рабочей поездки в Харьковскую область президент Владимир Зеленский провел рабочее совещание о состоянии лесного хозяйства и ответил на ряд вопросов журналистов.

По словам президента, кадровых перестановок в руководстве Харьковской области не предполагается и никаких кандидатур на место главы области на данный момент не рассматривается, передает Depo.Харьков. Юлия Светличная остается руководить областью и далее.

"Я не рассматриваю (Вадима Слюсарева – ред.). Мы ищем в каждой области адекватных менеджеров. Я знаю, что поднимался вопрос господина Слюсарева, но это кто-то запускал, я не знаю, может, с локального штаба запускал эту информацию. Я не рассматривал этого человека на эту должность", - подчеркнул Зеленский.

Он отметил, что не видит менеджеров, поэтому еще никого не рассматривал на должность председателя Харьковской ОГА.

Напомним, ранее в СМИ была опубликована информация о возможном назначении Слюсарева на должность председателя Харьковской ОГА.