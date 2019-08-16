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Депутаты устроили массовую драку на заседании в Одессе: опубликованы видео

пятница, 16 августа 2019, 14:16
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С утра в пятницу, 16 августа в Одесском областном совете произошло сразу несколько потасовок.

Об этом пишет местное издание "Думская".

Так, начался конфликт из-за вопроса об избрании нового председателя совета на замену Анатолию Урбанскому, который прошел в Верховную Раду. депутат и замглавы облгосадминистрации Виталий Свичинский обвинил коллег из фракций БПП и "Оппоблок" в сговоре относительно кандидатуры, после чего призвал блокировать трибуну. Представители двух партий его поддержали. Затем председателю совета Урбанскому сломали микрофон.

Около 10 утра конфликт перерос в драку и в зал вошла полиция. В заседании был объявлен перерыв. После этого на заседание проникли молодые люди спортивной наружности.

Конфликт был исчерпан после перерыва, заседание возобновилось.

Как сообщал "Апостроф", несколько месяцев назад аналогичный конфликт с дракой произошел в Верховной Раде. Тогда пострадавшим оказался нардеп Нестор Шуфрич.

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