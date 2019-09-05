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Светличная активизировала работу по борьбе с незаконной вырубкой лесов: первые громкие результаты

четверг, 05 сентября 2019, 15:30
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Харьковское управление СБУ предъявило подозрение лесничему Чугуево-Бабчанского государственного лесного хозяйства в связи с нанесением государству ущерба в почти 8 млн грн.

3 сентября председатель ХОГА Юлия Светличная инициировала совещание с главами управлений силовых ведомств в регионе, где главными стали вопросы о мероприятиях, направленных на сохранение лесных ресурсов, и привлечение к ответственности нарушителей соответствующего законодательства.

"Есть ряд вопросов по выполнению служебных обязанностей должностными лицами. Решать эту проблему нужно системно и решительно, привлекая нарушителей к ответственности по всей строгости закона. Руководителям подразделений внутренней безопасности и правоохранительных органов поставлена четкая требование по активизации деятельности в сфере охраны лесов и жесткого контроля за ситуацией во всех районах области", - подчеркнула Юлия Светличная.

Согласно результатам следственных действий, было выявлено, что леснику, получившему подозрение от СБУ, было известно о незаконной заготовке древесины и территории лесничества которое он возглавлял. Однако он не препятствовал противоправной деятельности. В результате этого с начала 2019 на территории лесничества было незаконно вырублено около 1300 кубических метров деревьев ценных пород.

Это первое расследование, завершившееся вручением подозрения сотруднику бюджетной организации такого уровня в лесном хозяйстве - ранее к ответственности привлекались служащие лишь сопутствующих служб и организаций. Кроме того, в Единый реестр досудебного расследования внесено около 100 уголовных производств, часть из них уже направлены в суд. По другим делам проводятся следственные действия. Работа по противодействию незаконной вырубке лесов будет проводиться в области в дальнейшем.

17 июля вопросу борьбы с незаконной природно-ресурсной деятельностью было посвящено совещание, которое состоялось в Украинском научно-исследовательском институте лесного хозяйства и агролесомелиорации имени Г.Н. Высоцкого в Харькове, которое провёл президент Владимир Зеленский.

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