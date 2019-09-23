Президент ЕКУ Ложкин призвал Львов присоединиться к проекту "Праведники мира"

В воскресенье, 22 сентября в урочище Пески во Львове, в рамках Европейского дня еврейской культуры и еврейского наследия, состоялась акция в память о погибших представителях еврейской общины. Были зачитаны имена украинцев - Праведников народов мира, людей, которые спасали евреев от нацистов, рискуя жизнью.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил президент Еврейской конфедерации Украины Борис Ложкин.

"В урочище Пески в 1941 - 1943 годах было казнено до 300 тыс. человек, большая часть из которых были евреями. Львовское гетто - Яновский концлагерь - Пески – таким был последний путь для большинства из 150 тысяч львовских евреев. В живых здесь осталось лишь 2000 евреев", - написал глава ЕКУ.

По словам Ложкина, вспоминая невинных жертв Холокоста, нужно помнить и о героях, для которых общечеловеческие ценности были дороже собственной жизни.

"Проект Еврейской конфедерации Украины "Праведники моего города" продолжает расширять географию. Именами Праведников народов мира названы уже 16 улиц в разных городах и селах. Надеюсь, в скором времени к инициативе ЕКУ присоединится и Львов", - заявил он.

Как сообщалось, Еврейская конфедерация Украины встревожена повторяющимися актами антисемитизма. 15 сентября вандалы осквернили памятник жертвам Холокоста в Николаевской области, разрисовав его свастиками и наклеив письмо с угрозами. 17 сентября такое же письмо было обнаружено на еще одном оскверненном памятнике в Кировоградской области.