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Политолог назвал нелогичной смену губернатора Харьковской области

среда, 06 ноября 2019, 16:19
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Увольнение Юлии Светличной с должности главы Харьковской областной государственной администрации является нелогичным решением со стороны высшего руководства, поскольку у нее был высокий рейтинг и она удерживала ситуацию в регионе стабильной.

Об этом у себя в Facebook написал Вадим Карасев.

Он подчеркнул, что в Харьковской области, в отличие от ряда других, серьезных вопросов к губернатору не возникало.

"Юлию Светличную в кресле главы Харьковской области сменил Алексей Кучер. Если по большинству других областей необходимость смены губернатора не вызывала сомнений, то по Харьковщине есть вопросы. Ситуация нетипична для Украины: после трех лет в должности главы ХОГА у Светличной высокий рейтинг и очень пристойные социально-экономические показатели региона", - заметил он.

Также Карасев привел в пример петицию на сайте Офиса президента об увольнении Юлии Светличной с занимаемой должности, которая набрала 0,2% необходимых голосов.

"Вот скрин с сайта Президента. Это июньская петиция с требованием уволить Светличную. Набрала аж 52 голоса. Из необходимых 25 000. За три месяца. Вот и весь "негатив". Остается только "догадываться", зачем было в этих условиях проводить "ротацию" на Харьковщине и менять Светличную на Кучера. Регион очень сложный, приграничный. Россия рядом. Последние годы область была управляема и стабильна. У Светличной получалось. Получится ли у Кучера – увидим", - добавил политолог.

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