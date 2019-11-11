Начал с неправды: глава Харьковской ОГА Кучер рапортует о проблемах, которые решили до него

В Харьковской области отопление Купянска и Чкаловского запустится в ближайшую неделю.

Об этом в Facebook написал председатель Харьковской ОГА Алексей Кучер, передает Depo.

"По состоянию на сегодня в Купянске и поселке Чкаловском до сих пор имеются проблемы с отоплением. Люди мерзнут, школы продолжают вынужденные каникулы", - написал Кучер.

По его сведениям, в поселке Чкаловском проблема возникла из-за недостроя гибридных миникотельных, "строительство которых сначала было заморожено ХОГА, а потом просто не сдано в эксплуатацию в обещанные сроки".

"Сегодня провел оперативное совещание с руководителем департамента ЖКХ. Срочно принимаем меры. По предварительной информации, 13-14 ноября все процедуры будут завершены", - написал Кучер.

В то же время, в комментарии СМИ бывший зампредседателя Харьковской ОГА Вадим Даниелян отметил, что для того, чтобы отопительный сезон в этих населенных пунктах начался, нужны были решения сессии Чкаловского ОТГ и городского совета Купянска о том, что они признают долги за газ перед "Нафтогазом", которые за несколько предыдущих сезонов образовались на их котельных. Решения были приняты на прошлой неделе.

"Чтобы заключить это соглашение (с "Нафтогазом" о поставках газа), нужно предоставить документы по долгам на котельных, которые были за прошлые годы. Тариф территории не поднимают, цена газа растет, вылезает несбалансирование, соответственно, остается долг. Долг между коммунальным предприятием и "Нафтогазом". Чтобы принять эти долги, нужно решение сессии местного совета. Решение сессии местного совета Чкаловского ОТГ мы получили. Документы ОИТЦ (КП "Областной информационно-технический центр") отдали, они все документы "Нафтогазу "отдали. Руководитель ОИТЦ сидит в "Нафтогазе", получает контракт на поставки газа и запускает котельные в Чкаловском и Купянске", - сказал Даниелян.

Говоря о новой котельной в Чкаловском, Даниелян отметил, что там есть две котельные. Первая - коммунального предприятия "Областной информационно-технический центр", вторая - это новая котельная, которая строилась на условиях софинансирования из местного и областного бюджета.

"Часть денег выделил областной бюджет. 6 млн грн было выделить Чкаловская ОТГ. Областной бюджет деньги все выделил, котельные сделали, а 6 млн грн софинансирования Чкаловская ОТГ для окончания не выделили", - сказал он.

Даниелян подчеркнул, что, несмотря на недофинансирование из бюджета Чкаловского ОТГ, котельную достроили. Однако, отметил он, руководитель Чкаловского ОТГ принял решение провести отопительный сезон с помощью котельной КП "ОИТЦ". Для этого нужно заключить соглашение с "Нафтогазом" на поставку газа, которую невозможно было заключить без решения сессии местного совета.

На вопрос, почему органы местного самоуправления в Чкаловском не приняли решение о введении в действие новой котельной, Даниелян сказал: "Они думали, что областной бюджет выделит финансирование 6 млн грн вместо них. Однако, несмотря на это, подрядчик котельную достроил, она фактически готова. Нужно дофинансировать 6 млн грн, ввести в эксплуатацию - и можно получать соглашение на газ и запускать ее".