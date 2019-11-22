Из направления превратилась в трассу: советник премьера Голик рассказал о ремонте дороги Мерефа-Лозовая

Правительство планирует оставить старые методы "Укравтодора" в прошлом и ремонтировать трассы с начала и до конца.

Об этом написал в Facebook советник-премьер-министра Юрий Голик, комментируя ремонт трассы Мерефа-Лозовая.

Голик назвал ее "ярким примером идиотского подхода в рамках старой концепции Укравтодора".

"Пару дорог в Харьковской области второй год стоят без верхнего слоя (только в нижнем). Но на 2019 год был выделен 1 млрд на эту трассу. Трассу категории М - Международная - не доделали, но трассу категории Р - Региональная - начали. Конечно же, и эту трассу тоже не планировали заканчивать. Считали, что достаточно сделать выравнивающий слой и оставить дорогу в таком состоянии зимовать. Гении планирования", - констатирует советник премьер-министра.

"Гениальные планеры забыли об еще одном своем "проколе" - отремонтированная дорога заканчивается на границе с Днепропетровской областью, в которой Укравтодор делать продолжение этой дороги в ближайшие несколько лет не планировал", - рассказал он.

К счастью, по словам Голика, осенью нашли способ довести большую часть трассы Мерефа-Лозовая до конца. Дорога превратилась в трассу, хотя полностью не завершена.

"В следующем году все начатое и брошенное в рамках любимой прежде в Укравтодоре концепции "давайте начнем, а потом бросим, как-нибудь доделаем" будет достроено и доделано. Новые объекты будут делаться в рамках концепции "от начала и до конца и желательно в рамках года", - уточнил он.

Советник премьера напомнил, что хаотичное планирование без логики напрямую влияет на стоимость ремонта и строительства дорог.

Ранее Юрий Голик сообщал, что правительство приступает к реализации амбициозной задачи строительства 100 школ, 100 детских садиков и 100 стадионов по всей стране. За основу взят успешный опыт реализации таких проектов в Днепропетровской области.