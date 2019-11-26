Харьковская ОГА игнорирует инициативы Зеленского: документы

Комиссия по вопросам социально-экономического развития и международного сотрудничества Харьковского областного совета обнаружила существенные недочеты в работе нового главы области.

Об этом сообщила на своей странице в Facebook глава данной комиссии, депутат Харьковского областного совета Юлия Светличная.

В процессе подготовки к сессии по принятию бюджета и основных программ Харьковской области прошли заседания комиссий. На комиссии по социально-экономическому развитию и был обнаружен целый ряд несоответствий документов, предоставленных действующей обладминистрацией и целого ряда основополагающих указов президента.

"Рассмотрели Программу социально-экономического развития на 2020 год. Обнаружилась странная вещь - действующая облгосадминистрация полностью игнорирует инициативы действующего президента. Позиции и нормы обоих указов Владимира Зеленского от 08.11.2019 и 30.09.2019, которые обозначают ориентиры и направления реформирования государственной политики в экономической и социальной сферах, до сих пор в областной программе не учтены никак", - отметила Светличная.

Бывшая глава области подчеркнула, что считает указы довольно рациональными и их четкое исполнение способно приблизить людей к их ожиданиям.

По результатам работы депутатов, основной документ развития региона был отправлен на доработку в Харьковскую областную государственную администрацию для устранения несоответствия с распоряжениями главы государства.