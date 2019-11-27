Должно быть по всей стране: советник премьера Голик прокомментировал трансформацию школ в Украине

Дети должны учиться в комфортных и красивых школах, а не "советских коробках", и успешные опыты трансформации десятков учебных заведений в стране уже есть.

Об этом сообщил советник премьер-министра Юрий Голик, передает РБК-Украина.

В Днепропетровской области, где Голик ранее занимал должность советника главы ОГА, смогли всего за четыре года преобразовать множество школ.

Голик сообщил, что их команде приходилось иметь дело с типичными проектами 80-х годов прошлого века. Но даже из таких конструкций удавалось создавать современное образовательное пространство.

"Во внутреннем дворике зданий школ мы всегда делаем маленькие парки. Парки вместо разбитого асфальта и панорам для съемок фильмов ужасов тут ранее", - рассказал Голик.

Он отметил, что "все школы должны быть красивыми, удобными, современными и энергоэффективными, а не серыми и убогими. Мы доказали это много десятков раз на конкретных примерах".

"Классные, современные, комфортные школы должны быть по всей стране", - заявил советник премьер-министра.

Ранее в Кабинете министров заявили о плане строительства 100 школ, 100 детских садов и 100 стадионов в 2020 году. В основу проекта лег успешный опыт Днепропетровской области.