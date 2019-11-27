RU  UA  EN

среда, 27 ноября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
23.80
Меню
Политика

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

27 ноября

14:05
В Украине могут взлететь цены на газ: озвучены причины и возможный тариф
13:47
Виктория Бекхэм в эфире популярного шоу повторила свой знаменитый трюк с ногой: видео
13:37
Суд принял решение по судьбе владельца отеля в Одессе, где заживо сгорели люди
13:35
В Днепре поймали опасную банду, нападавшую с оружием на людей: фото
13:20
Джордж Мартин рассказал, как умирающие черепахи вдохновили его на "Игру престолов"
13:05
Аккаунт в Instagram собирает худший домашний интерьер, и эта коллекция - вышка креатива
13:02
Мороз и солнце: опубликовано яркое фото заснеженных Карпат
12:45
Украинская красавица в платье-вышиванке отправилась в США на "Мисс Вселенная": фото
12:36
Почти 10 тысяч человек встречают зиму без отопления и воды: СМИ рассказали о ЧП в Днепропетровской области
12:33
Мужчине вернули любимого кота, которого он считал давно погибшим: фото
12:16
Тысячи медуз выбросило на берег: появились жуткие фото ЧП в Крыму
11:57
Версаче судится с магазином подделок из-за культового платья Дженнифер Лопес
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Должно быть по всей стране: советник премьера Голик прокомментировал трансформацию школ в Украине

среда, 27 ноября 2019, 13:03
переглянути новину українською

Дети должны учиться в комфортных и красивых школах, а не "советских коробках", и успешные опыты трансформации десятков учебных заведений в стране уже есть.

Об этом сообщил советник премьер-министра Юрий Голик, передает РБК-Украина.

В Днепропетровской области, где Голик ранее занимал должность советника главы ОГА, смогли всего за четыре года преобразовать множество школ.

Голик сообщил, что их команде приходилось иметь дело с типичными проектами 80-х годов прошлого века. Но даже из таких конструкций удавалось создавать современное образовательное пространство.

"Во внутреннем дворике зданий школ мы всегда делаем маленькие парки. Парки вместо разбитого асфальта и панорам для съемок фильмов ужасов тут ранее", - рассказал Голик.

Он отметил, что "все школы должны быть красивыми, удобными, современными и энергоэффективными, а не серыми и убогими. Мы доказали это много десятков раз на конкретных примерах".

"Классные, современные, комфортные школы должны быть по всей стране", - заявил советник премьер-министра.

Ранее в Кабинете министров заявили о плане строительства 100 школ, 100 детских садов и 100 стадионов в 2020 году. В основу проекта лег успешный опыт Днепропетровской области.

Фотовзгляд

Все галереи
Забытый геноцид. В селе Тарган почтили память жертв Голодомора

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

​Попытка №2: Зеленский вновь обновляет губернаторский состав

Нынешняя государственная политика убивает маленькие города и села - депутат сельского совета Николай Смилык

Между двух "нулей": кто может стать новым главой Донецкой области

​Рейтинг глав ОГА: "подводные камни" работы администраций

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: