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Госархстройконтроль предоставил ряд полномочий городку Самбор во Львовской области: детали

пятница, 29 ноября 2019, 16:19
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В пятницу, 29 ноября, Самбор Львовской области получил новые градостроительные полномочия, соответствующий акт подписал и.о. главы Госархстройинспекции Александр Строкач.

Об этом сообщают "Украинские новости".

Это уже 101-й населенный пункт в Украине и 5-й - во Львовской области, который будет самостоятельно контролировать строительство на собственной территории.

Следует отметить, что передача значительной части полномочий по части градостроительства на места в рамках децентрализации была начата ГАСИ еще три года назад. Затем процесс был свернут и после больше чем годичной паузы и проведенных правительством кадровых изменений Госархстройинспекция вновь стала партнером органов местного самоуправления.

Благодаря новации община Самбирщины получила возможность уже с 30 ноября самостоятельно регистрировать строительство объектов класса последствий СС1. К этой категории относится строительство частного жилья, хозяйственных построек, дачных домов, компактных бизнес-объектов - то есть, большая часть всего, что возводится в небольших и средних населенных пунктах.

С понедельника, 2 декабря, отдел по вопросам архитектуры Самборского городского совета сможет регистрировать разрешительные документы на такие объекты, осуществлять проверки на стройплощадках, а при выявлении нарушений - привлекать виновных к ответственности.

Александр Строкач отметил, что сегодня ГАСИ нацелена на успешное продолжение реформы децентрализации и готова всячески содействовать органам местного самоуправления в получении полномочий госархстройконтроля.

"Децентрализация позволяет общинам чувствовать себя полноценным хозяевами на своей территории, определять ключевые направления развития и двигаться к поставленным целям. За государством должны остаться только объекты со значительными последствиями, все остальные рычаги должны быть в руках общин", - отметил Строкач.

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