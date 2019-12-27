Бывший глава Одесской ОГА Максим Степанов предложил поручить управление медучреждениями профильным менеджерам

Экс-глава Одесского региона Максим Степанов предлагает поручить управление медицинскими учреждениями профильным менеджерам.

Об этом говорится в статье "Зеркала недели".

"Поручить управление медицинскими учреждениями необходимо квалифицированным медицинским администраторам. Сегодня это в основном отличные врачи, однако не всегда продуктивные менеджеры. Такому менеджменту необходимо учиться, и это должно быть закреплено на законодательном уровне", – отмечает Степанов.

По его мнению, эффективное управление позволит минимизировать расходы бюджета учреждения, а освободившиеся средства должны быть направлены на увеличение фонда заработной платы.

В материале также упоминается о проблеме недостатка в Украине квалифицированных молодых специалистов и миграции за границу профессионалов-медиков.

"Украинский сюрреализм: это когда самая дорогая для получения профессия наиболее низко оплачиваема. Опытный хирург у нас сегодня зарабатывает 6000 гривен. В Польше – это 1800 евро уже на старте. Разрыв в 10 раз. Будем откровенны: Украина здесь не конкурентная. В Минздраве статистики относительно общего количества медицинских мигрантов почему-то нет. По неофициальным данным, этот показатель составляет от 50 до 70 тысяч специалистов", – отмечает Максим Степанов.

Степанов Максим о медицинской реформе

Решение сложившейся ситуации он видит в реализации полноценной национальной системы телемедицины.

"Это позволит обеспечить квалифицированной медицинской помощью каждого украинца, независимо от того, где человек живет", – пишет он.

Как пример он приводит опыт Одесской области, где самые отдаленные села региона уже сейчас имеют доступ к качественной медицинской помощи.

Ранее Максим Степанов предложил Минздраву провести полный аудит медицины.