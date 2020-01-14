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Работы на миллиарды гривен: глава Луганской ОГА рассказал о ремонте дорог в области

вторник, 14 января 2020, 13:34
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В Луганской области планируют выделить на ремонт дорог 3 млрд гривен, имущественную поддержку дорожному фонду Луганской области оказали правительство и "Укравтодор", выделив дополнительно из бюджета 200 млн гривен.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook главы Луганской облгосадминистрации Сергея Гайдая.

Гайдай выразил персональную благодарность главе "Укравтодора" Александру Кубракову, советнику премьер-министра Юрию Голику и премьеру Алексею Гончаруку за содействие в получении дополнительного финансирования.

Как объяснил Гайдай, ранее на ремонт дорог областного значения было выделено 500 млн гривен, при этом только на ремонт участка дороги протяженностью 14 км, проходящей через Лисичанск, требовалось около 200 млн гривен, то есть почти половина от всех денег областного дорожного фонда. Ремонтируя данный участок за свой счет область была бы вынуждена существенно уменьшить объемы работ на других дорогах.

По договоренности с Алексеем Гончаруком, Юрием Голиком и Александром Кубраковым, ремонт Лисичанского участка будет профинансирован из государственного бюджета. В итоге, количество запланированных объектов, подлежащих ремонту в 2020 году в Луганской области не уменьшится.

Сергей Гайдай отмечает, что вместе с выделенными дополнительными 200 млн гривен суммарный бюджет на дорожные работы области составит рекордные 3 млрд гривен.

Ранее Юрий Голик сообщал, что европейские финансовые структуры выделили 900 млн евро на ремонт участка трассы Киев-Одесса и объездную дорогу вокруг Львова.

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