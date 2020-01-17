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СБУ разоблачила человека мэра Дрогобыча Тараса Кучмы на миллионных махинациях

пятница, 17 января 2020, 20:10
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Управление СБУ во Львовской области разоблачили махинации руководителя КП "Комбинат городского хозяйства" Дрогобыча Сергея Жирного, которые привели к ухудшению экологической ситуации в регионе. Мэр Дрогобыча Тарас Кучма никак не комментировал ситуацию.

17 января Управление СБУ сообщил, что руководитель КП "Комбинат городского хозяйства" Сергей Жирный присвоил более миллиона бюджетных средств, которые должен был направить на обустройство линии по сортировке твердых отходов. По сообщению СБУ, Сергей Жирный лично дал приказ складировать отходы на территории, обустроенной якобы под сортировочную линию, которой фактически нет. Согласно сообщению СБУ, такие махинации создали дополнительную угрозу - предпосылки для опасной экологической ситуации в регионе.

Тарас Кучма и Сергей Жирный - махинации на мусоре

Напомним, в 2019 году Сергей Жирный принимал участие в выборах в Верховную Раду по 121 округу, где набрал менее двух процентов голосов.

По информации Дрогобычских СМИ, мэр города Тарас Кучма имел непосредственное отношение к назначению Сергея Жирного на должность председателя КП. Ранее фирмы, аффилированные с Сергеем Жирным благодаря его связям с мэром Кучмой неоднократно становились фигурантами уголовных и журналистских расследований, посвященных злоупотреблениям при реконструкции площади Рынок, улицы Грушевского, улицы Черновола, и др. Но теперь Сергей Жирный оказался в кресле главы коммунального предприятия, где и продолжил заниматься махинациями.

Сейчас СБУ провело обыски в служебных и нежилых помещениях коммунального предприятия, где обнаружили и изъяли финансовую и бухгалтерскую документацию, которая доказывает проведение сделки. В рамках расследования уголовного производства, предусмотренного ч. 3 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УК Украины, решается вопрос об объявлении о подозрении в совершении преступлений.

Вскоре после заявления СБУ в соцсетях появилась информация о том, что автомобиль Сергея Жирного и самого главы коммунального предприятия "Комбинат городского хозяйства" утром видели на пункте таможенного контроля "Рава-Русская". Пользователи сети не исключают, что он имел целью избежать следствия в Польше.

Мэр Дрогобыча Тарас Кучма и другие официальные лица города никак не прокомментировали ситуацию относительно махинаций Жирного и дальнейшей судьбы сортировочной линии, которую должно было построить его КП. Также до сих пор не известно, насколько серьезна угроза, нанесенная окружающей среде из-за действий председателя КП.

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