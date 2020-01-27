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"Коррупционный шабаш": одесские активисты рассказали, как прокурор Вихор набирает заместителей

понедельник, 27 января 2020, 11:42
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Активисты в Одессе утверждают, что прокурор Одесской области Максим Вихор взял себе в заместители "старые-проверенные кадры", которые имеют в городе скандальную репутацию.

Об этом говорится в материале "Известий" со ссылкой на активистку Варвару Черноиваненко.

Активистка привела примеры скандальных назначений одесского прокурора.

"Заместитель прокурора Одесской области Луняченко Александр - 20 лет был судьей самого коррумпированного в Одессе Приморского суда. Кстати, его отец Луняченко Анатолий, бывший председатель Апелляционного суда Одесской области, за 25 лет работы наворовал миллины", - отмечает она.

Свои обвинения она аргументирует многочисленными сообщениями из открытых источников о коррупционных решениях судебных дел, которые вел судья Луняченко. В частности, один из таких эпизодов: в 2014 году Луняченко выпустил на свободу мужчину, который до смерти забил человека, и мотивировал решение тем, что это была "необходимая оборона". В 2012 году он отпустил на свободу милиционера, который несколько часов пытал вора за то, что тот украл игрушку в дельфинарии. Потерпевший даже пытался покончить жизнь самоубийством. Также активистка указывает на имущественное состояние судьи, которое не совпадает с его доходами.

Еще один зампрокурора - первый заместитель прокурора области Вихора Гончаров Роман.

"В прошлом тоже судья Приморского суда - 16 лет проработал. Потом все удивляются, как эта "новая команда" занимается решаловом с главой Приморского суда – Кичмаренко… Бывший сотрудник СБУ, а ныне председатель Одесской прокуратуры Максим Вихор, он в теме или в доле?", - отмечает активистка.

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