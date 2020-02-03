Прокуроры отдают завод россиянам: глава Николаевского облсовета высказалась о ситуации с "Океаном"

Глава Николаевского областного совета Виктория Москаленко раскритиковала действия Генеральной прокуратуры, по инициативе которой суд арестовал имущество судостроительного завода "Океан", который только начал восстанавливать свою деятельность.

Об этом Виктория Москаленко сказала в эфире телеканала НИС-ТВ, сообщают "НикВести".

Глава Николаевского облсовета высмеяла идею президента Владимира Зеленского о создании в Украине системы "инвестиционных нянь", заявив о возможной коррупции в этом вопросе.

"Океан" получил "няню" в форме Генпрокуратуры. Это, я так понимаю, "инвестиционная няня", которая говорит, что нужно отдать актив российской стороне. Есть такой господин Юсуфов, я историю немного изучила. Больше 20 лет назад государство отказалось от этого актива. Есть такой Фонд государственного имущества, который выставил на продажу этот актив. Какие сегодня государственные интересы нарушены? В уголовном производстве должна быть сторона и объект, права которого нарушаются", - сказала Виктория Москаленко.

Она заявила, что Николаевский областной совет рассмотрит вопрос об аресте имущества "Океан" и выскажет свою позицию по этому поводу.

"Очень болезненная ситуация, уверена, что реакция депутатского корпуса на это будет, мы понимаем, что закон - это закон, и решение суд принимает именем Украины, поэтому я всегда оптимист и говорю, что возможно власть прислушается к общине, людям, увидит, сколько налогов было уплачено и изменит решение. Я на это надеюсь", - сказала Виктория Москаленко.

13 января Печерский районный суд Киева по ходатайству Офиса генерального прокурора наложил арест на имущественный комплекс Николаевского судостроительного завода "Океан". Как сообщала пресс-служба Офиса Генерального прокурора, решение было принято в рамках уголовного производства по факту доведения до банкротства и незаконного завладения имуществом предприятия. Владелец завода, николаевский бизнесмен Василий Капацына заявлял о шести иностранных контрактах, реализация которых оказалась под угрозой из-за ареста имущества предприятия.