RU  UA  EN

понедельник, 3 февраля
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.80
Меню
Политика

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

3 февраля

14:37
Звезда "Игры престолов" Джейсон Момоа с лысиной и накладными мышцами засветился в веселой рекламе
14:31
В Киеве устроили "расправу" над еще одним "героем парковки", фото
14:29
В Днепре авто на скорости влетело в маршрутку: жуткий момент попал на видео
14:28
Скандал вокруг оплаты коммуналки собаками высмеяли меткой фотожабой
14:26
Появились печальные данные о судьбе экстремалов, сорвавшихся в шахту под Днепром
13:56
Может закончиться трагедией: сеть возмутили опасные "развлечения" школьников во Львове, видео
13:42
Умер на глазах у отца: всплыли страшные детали убийства в Киеве пластического хирурга
13:34
Говорят, полиция Парижа выгнала певицу Анастасию Приходько из Лувра - что произошло на самом деле
13:15
Убийца женщин и детей: волонтеры рассекретили опасного наемника Путина в Сирии, фото
12:55
Художник в Германии заставил Google Maps "поверить" в пробки с помощью тележки: видео
12:52
В Украине стартовала регистрация на ВНО-2020: что нужно знать абитуриентам
12:50
Королевская Кейт Миддлтон, откровенная Лили-Роуз Депп и другие яркие образы премии BAFTA-2020: фото
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Прокуроры отдают завод россиянам: глава Николаевского облсовета высказалась о ситуации с "Океаном"

понедельник, 03 февраля 2020, 14:40
переглянути новину українською

Глава Николаевского областного совета Виктория Москаленко раскритиковала действия Генеральной прокуратуры, по инициативе которой суд арестовал имущество судостроительного завода "Океан", который только начал восстанавливать свою деятельность.

Об этом Виктория Москаленко сказала в эфире телеканала НИС-ТВ, сообщают "НикВести".

Глава Николаевского облсовета высмеяла идею президента Владимира Зеленского о создании в Украине системы "инвестиционных нянь", заявив о возможной коррупции в этом вопросе.

"Океан" получил "няню" в форме Генпрокуратуры. Это, я так понимаю, "инвестиционная няня", которая говорит, что нужно отдать актив российской стороне. Есть такой господин Юсуфов, я историю немного изучила. Больше 20 лет назад государство отказалось от этого актива. Есть такой Фонд государственного имущества, который выставил на продажу этот актив. Какие сегодня государственные интересы нарушены? В уголовном производстве должна быть сторона и объект, права которого нарушаются", - сказала Виктория Москаленко.

Она заявила, что Николаевский областной совет рассмотрит вопрос об аресте имущества "Океан" и выскажет свою позицию по этому поводу.

"Очень болезненная ситуация, уверена, что реакция депутатского корпуса на это будет, мы понимаем, что закон - это закон, и решение суд принимает именем Украины, поэтому я всегда оптимист и говорю, что возможно власть прислушается к общине, людям, увидит, сколько налогов было уплачено и изменит решение. Я на это надеюсь", - сказала Виктория Москаленко.

13 января Печерский районный суд Киева по ходатайству Офиса генерального прокурора наложил арест на имущественный комплекс Николаевского судостроительного завода "Океан". Как сообщала пресс-служба Офиса Генерального прокурора, решение было принято в рамках уголовного производства по факту доведения до банкротства и незаконного завладения имуществом предприятия. Владелец завода, николаевский бизнесмен Василий Капацына заявлял о шести иностранных контрактах, реализация которых оказалась под угрозой из-за ареста имущества предприятия.

загрузка...

Фотовзгляд

Все галереи
Бой за Киев. Яркие фото реконструкции Январского восстания
загрузка...

Новости партнеров

‡авантаженнЯ...

Читайте также

​Попытка №2: Зеленский вновь обновляет губернаторский состав

Нынешняя государственная политика убивает маленькие города и села - депутат сельского совета Николай Смилык

Между двух "нулей": кто может стать новым главой Донецкой области

​Рейтинг глав ОГА: "подводные камни" работы администраций

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 - 2020 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: