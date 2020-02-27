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Скандальный экс-глава "Укравтодора" получил пост заммэра Одессы - СМИ

четверг, 27 февраля 2020, 15:34
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Мэр Одессы Геннадий Труханов назначил на должность своего заместителя бывшего начальника "Укравтодора" Сергея Подгайного, который известен в городе рядом скандалов.

Об этом сообщает издание "Подробности".

Подгайный - выпускник Одесской государственной академии строительства и архитектуры по специальности "теплогазоснабжения и вентиляция", но сделал карьеру в дорожном строительстве. Начинал он под руководством одесского бизнесмена Руслана Тарпана, стал директором одного из подразделений его "империи".

После этого он 9 лет работал в Одесской мэрии, был трижды начальником Управления дорожного хозяйства, председателем Приморской районной администрации, заммэра Костусева по вопросам деятельности исполнительных органов.

В 2014 году Сергей Подгайный перебрался в столицу, где стал зампредседателя Госагентства автомобильных дорог Украины, после - главой ведомства.

По данным журналистов, коллеги называют Подгайного "некомпетентным и неэффективным менеджером", который не реализовал ни одного проекта. При нем "Укравтодор" накопил миллиардные долги, а темпы проведения ремонтов сократились втрое, при этом правила безопасности не соблюдались, что привело к смертям 2 человек. Журналисты утверждают, что ежегодно в дорожном фонде аккумулировалось порядка 50-75 млрд грн, из которых 60% шло на дороги, а остальные возвращались в качестве "откатов". В статье упоминается, что прежде чем перечислить деньги в регионы Подгайный заключал коррупционные договоренности с чиновниками на местах.

В 2014 ЕБРР выделил "Укравтодору" 450 млн евро на обновление дорог, а Всемирный банк - 560 млн долларов, и на них никаких работ не проводили. В 2015 ведомство Подгайного получило транш от Всемирного банка на 800 млн долларов, а в бюджете 2015 года на "Укравтодор" было предусмотрено 25,5 млрд грн.

В июле 2015 года "Укравтодор" добился права освоить 3,5 млрд в год благодаря тому, что Кабмин принял решение о ликвидации "дочки" "Укравтодора" - ГАК "Автомобильные дороги Украины". Как отмечается в статье, Подгайный с правом проводить тендеры и выбирать частных подрядчиков на выполнение работ за государственный счет получил возможности для коррупции. Скандалы наблюдались с проектами дороги "Киев – Конча-Заспа" и "Дороги карпатского края".

Начальник департамента стратегического развития дорожного рынка и автоперевозок Мининфраструктуры Роман Хмиль заявлял, что расследовал коррупцию Подгайного и результаты передал в прокуратуру. ГПУ выявила нарушения на 133 млн грн на госзакупках и расходовании бюджетных средств. Органы прокуратуры в сфере транспорта внесли в ЕРДР сведения о совершении 46 преступлений. Однако Подгайный был уволен по собственному желанию. Именно его ведомство затребовало 2,2 млрд грн на 962 км дорог и 20 мостов на Донбассе, что возмутило общественность.

По мнению общественников, возвращение Подгайного связано с тем, что, благодаря ему, компания "РОСТдорстрой" - часть группы "РОСТ" ранее получала большую часть подрядов на ремонт дорог в Одессе и Киеве. Ее владельцем считается известный бизнесмен с криминальным прошлым Александр Жуков. Официальным директором группы "РОСТ" является депутат горсовета Юрий Шумахер, а лицом, которое контролирует группу, по данным журналистов, является мэр Одессы Геннадий Труханов.

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