Ремонт дорог по всей стране начат и идет по плану - координатор "Большой стройки" Голик

С началом весны в Украине стартовал процесс капитального ремонта дорог международного, национального и местного значения, всего за год планируется отремонтировать более 6,5 тысяч автомобильных трасс.

О ходе реализации проекта проинформировал в Facebook координатор национальной программы "Большая стройка" Юрий Голик.

Согласно утвержденному плану, "Большая стройка" предполагает строительство и реконструкцию сотен школ, детских садов, стадионов, больниц и амбулаториев по всей территории Украины. Особую роль в проекте занимает ремонт дорог.

Голик показал, что сейчас происходит в рамках национальной программы реконструкции дорог во Львовской области:

"Львовская область. Трасса Т-14-25 "Николаев - Городок - Жовква - К.Бузька - Бибрка". Километры 34 - 41. Реконструкция".

На ремонт дорог в 2020 году планируют потратить рекордную сумму – около 85 млрд гривен. Часть этих средств придет из бюджета, остальное будет дофинансировано привлеченными средствами. Областные государственные администрации получат 22 млрд гривен из Дорожного фонда.

Координатор национальной программы "Большая стройка" Юрий Голик ранее сообщал, что по состоянию на 1 марта все областные госадминистрации уже утвердили свои планы по ремонту дорог на год.